DS 4

DS 4 eerst als La Premiere

23 maart 2021 | Na de onthulling van de gloednieuwe DS 4 introduceert DS Automobiles een speciaal introductiemodel: de DS 4 LA PREMIÈRE. De DS 4 staat vanaf het vierde kwartaal van 2021 in de DS Store. De DS 4 LA PREMIÈRE is in Nederland leverbaar als E-TENSE 225 plug-in hybride. De elektrische actieradius van deze E-TENSE-uitvoering bedraagt meer dan 50 km in de emissievrije modus (volgens WLTP). Prijzen maakt DS in Nederland op een later moment bekend.

