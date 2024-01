De fabriek in Sochaux is al meer dan een eeuw de belangrijkste van Peugeot en dat is te zien! Over een enorm terrein zijn gebouwen schijnbaar willekeurig verdeeld. Ze variëren van oud tot nieuw, waardoor duidelijk is dat de fabriek meegroeit met het bedrijf.

Wat Sochaux ook bijzonder maakt, is het feit dat het meer is dan alleen een fabriek! Het is namelijk ook een ontwikkelcentrum van Peugeot. De locatie zorgt voor extra efficiency omdat altijd materialen en kennis van de fabrieksvloer aanwezig zijn. Nadat de e-3008 op eigen grond is ontwikkeld, volt nu de fabricage op eigen terrein.

Accu-fabriek

Sinds enige jaren is de fabriek zo aangepast dat conventionele, hybride en volledig elektrische auto's door elkaar kunnen worden gebouwd. Toch spelen de elektrische auto's een steeds grotere rol en daarom is recent een 6.000 m2 grote hal vrijgemaakt voor de assemblage van batterijen. Het daadwerkelijke chemische proces laat Peugeot aan een leverancier over. In de fabriek in Sochaux worden de cellen in een behuizing gemonteerd, voorzien van koeling en gekoppeld aan elektronica om het geheel aan te sturen.

Toch begint het productieproces nog altijd met enorme rollen staal (zo'n 25 ton per stuk) waaruit onder enorme druk plaatwerk wordt gestanst. Van die plaatdelen wordt het koetswerk van de auto gemaakt, dat vervolgens wordt gespoten. In Sochaux zijn dat voornamelijk de 3008 en 5008. Wat de e-3008 bijzonder maakt, is het feit dat de batterij deel is van de dragende constructie van de auto. Dit terwijl in een conventionele auto de motor in het chassis wordt gehangen. Daarom zijn er ook verder in het productieproces verschillen.

Historie

Terwijl de fabrieken van sommige autofabrikanten zo schoon zijn dat ze kunnen wedijveren met de operatiekamer van een ziekenhuis, is de Peugeot-fabriek in Sochaux duidelijk op leeftijd. De vloeren hebben overduidelijke gebruikssporen en wie omhoog kijkt ziet een bijna antieke dakconstructie. Tegelijkertijd rijden overal robots rond die karretjes trekken waarin alle onderdelen voor de volgende stap van het constructieproces zijn te vinden. Zo is te zien hoe complete dashboards, kabelbomen en buizen voor een airconditioning op weg zijn naar een "klant".

Toch is dit zeker geen fabriek waarin alles is gerobotiseerd en er slechts een handjevol werknemers is om de robots te onderhouden. Inclusief de ontwikkelafdeling maakt Sochaux gebruik van 6.000 man (en vrouw) personeel en dat wordt ondersteund in het werk door robots en elektronica. Op het moment van schrijven zorgt dat ervoor dat er 1 auto per minuut van de band rolt.

Conclusie

Zijn alle autofabrieken hetzelfde? De Peugeot-fabriek in Sochaux bewijst van niet. Om te beginnen is de fabriek tevens een ontwikkelcentrum en ligt op een steenworp afstand het eigen museum. Vanwege de leeftijd is goed te zien hoe de fabriek zich heeft ontwikkeld, met oude en nieuwe constructies door elkaar. Ook de werkwijze van Peugeot is anders. Peugeots worden niet door robots gemaakt, maar door mensen die slechts worden ondersteund door robots.