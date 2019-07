Diversen | Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat klinkt simpeler dan het is, want het heeft twee belangrijke consequenties. Het eerste is dat ongelukken niet vaak voor komen. Daardoor weet de gemiddelde automobilist niet wat te doen bij een ongeval. En dat heeft weer als gevolg dat het achteraf lastig is om aan te tonen wie schuldig is aan een ongeval. Een dashcam zou in dat geval uitkomst moeten bieden.

Een "dashcam" is een camera die in de auto wordt gemonteerd en meekijkt met de bestuurder. Iedere rit wordt gefilmd, waarbij ook GPS-locatie en snelheid worden vastgelegd. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan het filmbeeld worden gebruikt als bewijs bij een ongeval.

Daarbij kan beeld van een dashcam zinvol zijn in geval van criminaliteit of corruptie, vandaar dat vooral in het Oostblok dashcams bijna in iedere auto zijn te vinden. In West Europa is de dashcam nog een zeldzaamheid. Van alle Europese landen hebben Engelse bestuurders de meeste webcams, namelijk 1 op 10. En het is juist de Engelse fabrikant "Nextbase" die dashcams ontwikkelt die zijn gericht op gebruik in West Europa. Dat wil zeggen: beeldkwaliteit staat voorop en de camera is klein (elders is een dashcam een statussymbool en daarom juist groot en opzichtig).

Nextbase 422GW

Autozine reed enkele maanden met het nieuwste model van Nextbase: de 422GW. De 422GW wordt met een zuignap of plakstrip tegen de voorruit gemonteerd en is klein genoeg om achter de binnenspiegel te verdwijnen. Het zicht wordt dus niet gehinderd door de dashcam en de bestuurder wordt niet afgeleid. De camera kan eenvoudig van de standaard worden genomen (magneet-bevestiging), maar volgens de fabrikant worden dashcams zelden tot nooit gestolen. Sterker nog: ze zouden diefstalwerend zijn omdat dieven zich bekeken voelen.

De camera wordt gevoed vanaf de sigarettenaansteker of een USB-aansluiting. Het beste is echter om de dashcam rechtstreeks op de elektronica van de auto aan te sluiten (als verzekeraars korting geven op de premie bij gebruik van een dashcam kan dit een vereiste zijn). Als tussenoplossing is een speciale zekering beschikbaar, waarmee de camera via de zekeringkast wordt gevoed en een monteur overbodig is. Gedurende de test is de 422GW in vele testauto's geprobeerd, waarbij opviel dat niet alle auto's een sigarettenaansteker hebben (o.a. Mercedes-Benz) of dat bij sommige auto's de sigarettenaansteker in de middentunnel zit (Toyota Corolla), waardoor de kabel dwars door het interieur van de auto loopt.

De Nextbase 422GW heeft een klein beeldscherm (2.5 inch). Hiermee worden bij de eerste in gebruikname basisinstellingen ingegeven (land, tijd, beeldkwaliteit) en kan worden gekeken of de camera "loopt". De beelden worden opgeslagen op een micro-SD geheugenkaart (niet meegeleverd), waarbij een opslagcapaciteit van minimaal 32 GB wordt aangeraden. Wanneer wordt gekozen voor de hoogste beeldkwaliteit (2560x1440 H264) kost dit ongeveer 130 MB per minuut. Zodra de geheugenkaart vol is, wordt de oudste opname automatisch overgeschreven. Een schoksensor (reageert soms ook op verkeersdempels en spoorwegovergangen) zorgt ervoor dat belangrijke momenten automatisch worden beveiligd tegen wissen. Ook kan met een druk op de knop onder het beeldscherm een opname veilig worden gesteld tegen automatisch overschrijven. Leuk om wegpiraten of juist mooie landschappen te filmen.

Optioneel kan de 422GW worden uitgebreid met extra camera's. Zo is een camera aan te sluiten die de cabine filmt (o.a. voor taxibedrijven). Om het verkeer achter de auto te filmen zijn twee opties beschikbaar: een module die aan de dashcam wordt geklikt en middels een telelens door het interieur naar achteren filmt en een losse module (met lange kabel) die achter de achterruit wordt gemonteerd. Autozine testte de optionele "rear view camera" (maximaal 1280x720 resolutie): de module met telelens. Installatie is eenvoudig omdat deze in de dashcam wordt geklikt. Daarbij is het belangrijk om er voor te zorgen dat de tweede camera vrij zicht heeft (en niet de hoofdsteun filmt).

“Een dashcam is als een alarmsysteem of een brandblusser: in de regel zijn ze nooit nodig en daarom lijkt het weggegooid geld„

Praktijk

Iedere keer dat de auto wordt gestart, klinkt een geluidje uit de camera ten teken dat de opname is gestart. Daarna is niets merkbaar van de dashcam en als de rit voorspoedig verloopt zou dat zo moeten blijven.

Tijdens de testperiode is gereden onder uiteenlopende weersomstandigheden. Steeds wist de 422GW uitstekende beelden te maken. Een laagstaande zon, koplampen van tegenliggers in het donker of zware regen: de software van Nextbase wist er allemaal raad mee. Alhoewel het beeld duidelijk vertekent vanwege de groothoeklens (140 graden), is het beeld gestoken scherp. Bovendien is het beeld stabiel: oneffenheden in het wegdek vertalen zich niet direct in schokken in de beelden. Wanneer opnamen moeten worden ingezet als bewijsmateriaal, zijn kentekens en verkeersborden altijd perfect leesbaar. Bovendien worden naast het beeld ook de datum, gereden snelheid en GPS-coördinaten opgeslagen als extra bewijsmateriaal. Dankzij een interne accu is de GPS locatie ook bij aanvang van een rit direct bekend en lopen opnames door (tot 15 minuten) wanneer de stroom wegvalt.

Uitlezen

Nextbase biedt drie mogelijkheden om de beelden uit de dashcam te lezen. De eerste is de meest eenvoudige: haal het micro-SD kaartje uit het toestel en kopieer de bestanden naar de computer thuis. De bestanden zijn logisch genummerd en omdat ze voldoen aan een open standaard kan vrijwel iedere videospeler ze tonen. Om te voldoen aan de open standaard heeft Nextbase een "trucje" uitgehaald: GPS-coördinaten zijn opgeslagen in de ruimte voor ondertiteling. Daarom kunnen bij het afspelen vreemde codes over het beeldscherm dansen (zet ondertiteling uit en het probleem is opgelost).

Wie liever niet zelf aan de gang gaat met bestanden, kan kiezen voor één van de twee (gratis) applicaties van Nextbase. Er is een app voor de mobiele telefoon (iOS en Android) om de dashcam te bedienen en om beelden uit te lezen. Bovendien kunnen met deze app beelden direct naar bijvoorbeeld een verzekeraar worden gestuurd. Let op dat dit gaat om beelden in een lagere kwaliteit, dit in verband met de beperkte rekenkracht en bandbreedte van een mobiele telefoon.

Om iedere rit tot in detail opnieuw te beleven is een applicatie voor de PC thuis beschikbaar (Windows en MacOS). Hiermee kunnen ritten op de PC worden opgeslagen en afgespeeld als filmpjes. Daarbij verschijnt een landkaart, waarop precies te zien is hoe laat, hoe hard en waar werd gereden. Hoogstens kan worden opgemerkt dat de applicatie niet al te efficient is, want de PC werd opmerkelijk heet bij gebruik van de app. Verder werkt alles naar behoren.

Conclusie

Is een dashcam de moeite waard? Ook na enkele maanden testen met de Nextbase 422GW is die vraag lastig te beantwoorden. Een dashcam is als een alarmsysteem of een brandblusser: in de regel zijn ze nooit nodig en daarom lijkt het weggegooid geld. Maar die ene keer dat ze wel zinvol zijn, zijn ze ook meteen van onschatbare waarde. Om de pijn te verzachten geven sommige verzekeraars korting op de premie wanneer wordt gereden met een dashcam. Autozine maakte gelukkig weinig ellende mee tijdens de testperiode en kon de dashcam hoogstens gebruiken om mooie ritten opnieuw te beleven.

Over het product van Nextbase kan wél een duidelijk oordeel worden gegeven: dat deugt. Onder uiteenlopende omstandigheden legt de 422GW perfecte beelden vast. Daarbij is het toestel zo klein, dat het het zicht niet hindert en niet afleidt. Ook de optionele "rear view" camera met telelens doet zijn werk naar behoren, mits onder de juiste hoek geplaatst. De software voor het uitlezen van de beelden voldoet, zodat zich geen extra problemen voordoen wanneer alles tegenzit en opnamen moeten worden ingezet als bewijsmateriaal.