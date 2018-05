Diversen | Sinds de zomer van 2017 rijdt de redactie van Autozine in een elektrische auto. Elektrisch rijden is sindsdien het favoriete gesprek op perspresentaties met collega-journalisten, maar ook op informele gelegenheden met kennissen. En steeds blijkt: over elektrisch rijden bestaan heel veel misverstanden. Daarom hier vijftien mythes over elektrisch rijden bevestigd of ontkracht.

1. Een elektrische auto op kolenstroom belast het milieu meer dan een zuinige benzineauto.

Nee. Een auto met verbrandingsmotor zet benzine of diesel niet alleen om in beweging, maar ook in lawaai en hitte. Vooral die hitte is zo groot, dat vervolgens een deel van die bewegingsenergie moet worden opgeofferd om de motor te koelen. Vergelijk het met een ouderwetse gloeilamp, waarbij de stroom vooral werd omgezet in hitte en licht slechts het bijproduct was.

Als dat eerste argument onvoldoende overtuigt: houd ook rekening met de manier waarop energie wordt opgewekt. Benzine wordt uit de grond gepompt, geraffineerd en getransporteerd. Alleen al die lange weg van bron naar tankstation kan niet op tegen elektriciteit die lokaal wordt opgewekt.

2. Een elektrische auto verplaatst het probleem van milieuvervuiling alleen maar.

Nee. Elektrische auto's verbruiken daadwerkelijk minder energie (zie punt 1). Bovendien: een heel wagenpark vervangen is lastig. Een enkele energiecentrale vervangen of schoner maken (bijvoorbeeld door afvangen co2) is veel eenvoudiger.

3. De batterij van een elektrische auto is na een paar jaar op. Het vervangen is dan zo kostbaar dat een elektrische auto dan waardeloos is.

Dat moet nog blijken. De eerste generatie elektrische auto's is nu tien jaar oud en de gemiddelde achteruitgang van die batterijen is zeer gering.

Bovendien zijn fabrikanten van elektrische auto's wettelijk verplicht om 8 jaar of 160.000 km garantie te geven op een accupakket. De garantie bestaat eruit dat het accupakket gedurende die tijd minstens 70% van de capaciteit bij nieuwstaat moet leveren. Veel automerken gaan echter verder en geven levenslange garantie op de batterij.

4. Elektrische auto's vervuilen op de lange termijn meer omdat de accu's schadelijke chemicaliƫn bevatten.

Nee. De accu's van elektrische auto's hebben drie levens. Het eerste leven is in de elektrische auto. Is de elektrische auto danwel de accu "op", dan wordt deze alsnog toegapast als energieopslag voor thuis. Ongebruikte energie van zonnepanelen kan overdag in zo'n accu worden opgeslagen en bijvoorbeeld 's avonds alsnog worden gebruikt. In een auto kan de hoeveelheid energie die per kilogram wordt opgeslagen onvoldoende zijn, in huis telt het gewicht niet en dus kan zo'n accu een tweede leven krijgen.

Voldoet de accu ook niet meer als opslag thuis, dan kunnen de chemicaliën wordt hergebruikt om "laagwaardige" batterijen voor bijvoorbeeld elektrische grasmaaiers en schroevendraaiers te maken.

5. Fijnstof wordt grotendeels veroorzaakt door remstof en bandenslijtage, daar verandert de elektrische auto niets aan.

Ja. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat elektrische auto's veel minder remmen. In plaats daarvan remmen ze voornamelijk op de motor, waardoor ze bewegingsenergie omzetten in elektriciteit.

6. De banden van elektrische auto's slijten harder omdat elektrische auto's zwaar zijn.

Ja. Dat komt doordat elektrische auto's (met name Tesla) zeer snel zijn. Wie de verleiding niet kan weerstaan om daar gebruik van te maken, zal de banden sneller opgebruiken. Dit geldt echter voor alle snelle auto's. Daarbij zijn elektrische auto's zwaarder dan gemiddeld en ook dat kan voor extra slijtage zorgen.

7. Elektrische auto's zijn gevaarlijk omdat de brandweer ze niet veilig kan openknippen bij een ongeval.

Ja en nee. Elektrische auto's hebben een andere opbouw dan auto's met een verbrandingsmotor en vragen daarom een andere benadering. De brandweer wordt hier actief op getraind. Moderne auto's hebben labels met daarop QR-codes, zodat een hulpverlener ter plekke razendsnel instructies via Internet kan opvragen.

8. Het is beter voor het milieu als ik mijn benzine- of dieselauto blijf rijden, het kost immers te veel energie om een nieuwe auto te bouwen.

Dat ligt er aan wat er met de gebruikte benzine- of dieselauto gebeurt. Als die wordt verkocht en een ander er mee gaat vervuilen, dan levert het inderdaad minder voordeel op. Maar... ook als er met de oude auto gereden blijft worden: iedere elektrische auto erbij reduceert het aantal gereden benzine-kilometers. Er treedt een verschuiving in de keten op en uiteindelijk is er wel een elektrische auto bijgekomen die schone kilometers rijdt (en dus worden er minder vervuilende kilometers gereden)!.

9. Een elektrische auto is niets waard bij inruil.

Ja, elektrische auto's ontwikkelen zich zeer snel. Vergelijk het met mobiele telefoons: de techniek van nu is over een paar jaar hopeloos verouderd.

Nee, bij elektrische auto's draait het meer om software dan om hardware. Software is eenvoudig te updaten. Daarbij: elektrische auto's hebben veel minder bewegende delen dan een benzine- of dieselauto. Daarom is de slijtage minimaal en is het risico bij het kopen van een gebruikte elektrische auto gering. Tenslotte zijn de kilometerkosten zeer laag en juist dat is aantrekkelijk voor kopers van gebruikte auto's.

Net als bij alle andere auto's ligt het dus aan het type en de uitvoering. De eerste generatie Peugeot iOn, Mitsubishi iMIEV en Citroën C-ZERO is inmiddels verouderd. De BMW i3 en Renault Zoe daarentegen kunnen achteraf worden voorzien van een sterkere batterij en gaan zo met de tijd mee. Tesla blijkt zeer waardevast omdat met software-updates veel bereikt kan worden.

10. Als iedereen nu elektrisch zou gaan rijden dan slaan alle stoppen door.

Ja en nee. Het is inderdaad zo dat er nu onvoldoende vermogen beschikbaar is als iedereen tegelijkertijd een nacht lang duizenden kilowatts zou gebruiken. Echter, 's nachts worden veel windmolens stilgezet omdat er dan geen vraag is naar energie. Door de windmolens 's nachts stil te zetten, wordt de slijtage beperkt. Wanneer 's nachts zou worden opgeladen, volstaat het om de windmolens te laten draaien.

Bovendien zullen de stoppen nooit doorslaan. Laadpunten zijn slim genoeg om het beschikbare vermogen te verdelen over de aangesloten auto's. Hoogstens zal het laden minder snel gaan. Ook is het mogelijk te laden op gezette tijden, zodat alleen energie wordt gebruikt wanneer de vraag laag is.

11. Het bereik van een elektrische auto is veel kleiner dan beloofd.

Ja en nee. Net als bij een benzine- of dieselauto geldt dat het verbruik afhankelijk is van de rijstijl. Wie met een traditionele auto meer verbruikt dan de fabriek opgeeft, zal dat met dezelfde rijstijl ook doen met een elektrische auto.

Daarbij heeft een elektrische auto een uniek probleem: het koelen of verwarmen van het interieur kost relatief veel energie. De verwarming in een traditionele auto gebruikt restwarmte van de motor en is daarom gratis. Een elektrische auto moet zelf warmte opwekken en dat kost veel energie. Daarbij hebben accu's (afhankelijk van het type) minder capaciteit bij koud weer en dat kan tot wel 20% minder actieradius opleveren.

12. Een elektrische auto vereist een regelmatig leven.

Nee. Omdat een elektrische auto veelal thuis wordt opgeladen, start de elektrische auto de dag in de regel met een "volle tank". Dat geeft zelfs meer vrijheid dan een benzine- of dieselauto die de rit moet onderbreken om bij te tanken.

Wie thuis niet kan laden, of verder moet rijden dan de batterij mogelijk maakt, kan bij veel tankstations en wegrestaurants terecht bij snelladers. Hier kan de batterij in gemiddeld 45 minuten tot 80% worden geladen. Dat is uiteraard langer dan de 5 minuten voor een traditionele auto, maar een prima smoes voor een lunch onderweg.

13. Een elektrische auto vereist geen onderhoud.

Ja. Een elektrische auto heeft nauwelijks bewegende delen en vraagt daarom logischerwijs minder onderhoud. De dealer kan niet veel meer doen dan de bandenspanning controlleren, ruitensproeiervloeistof bijvullen en/of een software update uitvoeren. Dat laatste gaat echter vaak al buiten de dealer om via Internet.

Pas na vele jaren is onderhoud aan de remmen en ophanging nodig. Let op: een hybride of plug-in hybride vraagt wél regelmatig onderhoud.

14. Dealers willen geen elektrische auto's verkopen.

Ja. Dealers maken nauwelijks winst op de verkoop van nieuwe auto's, maar des te meer op onderhoud. Omdat een elektrische auto nauwelijks onderhoud vraagt, verkoopt een dealer liever een benzine- of dieselauto.

15. Waterstof is de brandstof van de toekomst, vergeet de elektrische auto.

Dat ligt aan het type voertuig. Waterstof heeft grote voordelen: het is gemakkelijker op te slaan dan elektriciteit, het is snel te tanken en een auto op waterstof heeft een grote actieradius.

Daar staat tegenover dat een waterstoftank in een auto heel veel ruimte vraagt en daarom alleen in grote auto's past. Waterstof is daarom vooral geschikt voor grote voertuigen die ononderbroken lange afstanden moeten afleggen. Denk aan bussen, vrachtwagens, treinen en schepen. Voor personenauto's is elektriciteit in een batterij logischer omdat dat compact is en omdat tegenwoordig overal kan worden geladen.

Conclusie

Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Zo houden autoliefhebbers, -verkopers, -producenten, en zelfs -journalisten krampachtig vast aan vertrouwde waarden. Dat leverde over een periode van zes maanden veel onduidelijkheid en soms ronduit belachelijke beweringen op. De meeste daarvan zijn hierbij middels praktijkervaring en gesprekken met échte deskundigen weerlegd.