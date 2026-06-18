Dacia kondigt tweede generatie Spring aan

Met de introductie van de nieuwe Dacia Spring opent het merk een nieuw hoofdstuk in zijn elektrificatiestrategie. Tegelijkertijd blijft het trouw aan de eigenschappen die van de Spring een succes hebben gemaakt. Sinds de marktintroductie in 2021 heeft de Dacia Spring bijna 210.000 klanten in Europa weten te overtuigen. Daarmee bevestigt het model de relevantie van een eenvoudige en toegankelijke benadering van elektrisch rijden.

De nieuwe Dacia Spring behoudt de kenmerken die voor veel klanten essentieel zijn. Het model beschikt over een 100% elektrische aandrijflijn, biedt plaats aan vier inzittenden en beschikt over een volwaardige bagageruimte.

Spring is een universele en direct herkenbare naam. De naam verwijst naar de lente, een seizoen dat wereldwijd wordt geassocieerd met optimisme en nieuwe energie. Met de nieuwe Dacia Spring blijft het merk vasthouden aan de ambitie om elektrische auto's voor een breed publiek bereikbaar te maken.