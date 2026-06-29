CUPRA vernieuwt Tavascan

Nieuw zijn de grotere 10,25 inch Digital Cockpit, het nieuwe stuurwiel met fysieke knoppen, dat voor de luxere uitvoeringen ook verwarmbaar en in leder is uitgevoerd, plus een uitgebreid pakket aan nieuwe rijassistentiesystemen. Ook nieuw: Launch Control (exclusief verkrijgbaar in combinatie met het grotere 77 kWh accupakket), One Pedal Driving (waarbij de auto zonder het rempedaal te gebruiken helemaal afremt tot stilstand) en Vehicle-to-Load (V2L). Met deze laatste voorziening kan het accupakket van de auto externe elektrische apparaten van stroom voorzien, zoals laptops, e-bikes of krachtige audiosystemen.

Nieuwe aandrijflijn

Eén van de belangrijkste wapenfeiten van de vernieuwde CUPRA Tavascan is de nieuwe aandrijflijn voor de Essential- en Business-uitvoeringen, met een 140 kW (190 pk) sterke elektromotor en een 58 kWh accupakket, goed voor een bereik van maximaal 435 kilometer (WLTP). Daarnaast is de vernieuwde Tavascan er ook als 210 kW (286 pk) / 77 kWh Business, Adrenaline en Dark Pulse met een actieradius tot maximaal 555 kilometer (WLTP), en als 250 kW (340 pk) / 77 kWh sterk VZ topmodel.

Vijf uitvoeringen

Met de Tavascan Essential 140 kW (190 pk) levert CUPRA voor het eerst een Tavascan onder de 40.000 euro.

Vanafprijzen CUPRA Tavascan:

Tavascan Essential (140 kW / 190 pk | 58 kWh): € 39.990

Tavascan Business (140 kW / 190 pk | 58 kWh): € 42.990

Tavascan Business (210 kW / 284 pk | 77 kWh): € 46.990

Tavascan Adrenaline (210 kW / 284 pk | 77 kWh): € 52.990

Tavascan Adrenaline Dark Pulse (210 kW / 284 pk | 77 kWh): € 52.990

Tavascan VZ (250 kW / 340 pk | 77 kWh): € 59.990

Tavascan Adrenaline Dark Pulse

Geheel nieuw in het assortiment is de CUPRA Tavascan Adrenaline Dark Pulse, die de stoere uitstraling van de Tavascan Adrenaline nadrukkelijker aanzet met exclusieve, zwarte stylingaccenten. De Tavascan Adrenaline Dark Pulse onderscheidt zich met Midnight Black als herkenbare carrosseriekleur, terwijl hij onveranderd ook keuze biedt uit het reguliere kleurenpallet. Dit sinistere uiterlijk wordt aangevuld met zwarte roosters in de voorbumper, zwarte buitenspiegels en zwarte accenten aan de onderkant van de carrosserie. Matzwarte 20 inch HECKLA of optionele 21 inch KATLA sportvelgen ronden het geheel af.

Het interieur wordt getekend door donkere materialen en opvallende Fusion Metal-accenten op het dashboard en de deurlijsten. Zwarte slush- en PVC-afwerkingen versterken het karakter, terwijl Black Soul-kuipstoelen met duurzame Dinamica-bekleding comfort en zijdelingse steun beloven.

Nu bestellen, vanaf september rijden

Per direct is de vernieuwde CUPRA Tavascan te bestellen bij de Nederlandse CUPRA Garages, waar hij vanaf september te rijden is. Voor wie zolang niet kan of wil wachten, is de huidige Tavascan nog snel uit voorraad te rijden. Daarbij zijn de Business-, Adrenaline- en VZ-uitvoeringen momenteel extra aantrekkelijk geprijsd, tegen prijzen die tot € 2.500 zijn verlaagd.