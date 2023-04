Cupra introduceert Tavascan

Het exterieurdesign maakt de Tavascan direct onderscheidend en adopteert de compleet nieuwe designtaal van Cupra. De 'sharknose' voorzijde met het strakke lijnenspel is een blikvanger. Ook nieuw zijn de scherp gesneden matrix LED-lichtunits. Het merk lanceert hiermee een nieuwe lichtsignatuur, bestaande uit driehoeken die verwijzen naar het Cupra-logo. Tevens is het Cupra-embleem in de motorkap voor het eerst verlicht.

Van opzij bezien springen oplopende lijnen in het oog en ook het 'helm-design' is beeldbepalend: de onopvallende A-stijl laat de voorruit optisch naadloos doorlopen in de zijramen. Zo lijkt die combinatie op het vizier van een helm. De 19, 20 of 21 inch lichtmetalen velgen onderstrepen de sportieve genen van de Tavascan.

Achter onderscheidt de Tavascan zich eveneens met LED-verlichting met herkenbare, driehoekige vormen, en ook hier is het Cupra-embleem verlicht. De diffuser maakt de Tavascan optisch breder en dynamischer, en bepaalt mede de optimale stroomlijn. Ze hebben een aerodynamisch design om de luchtstroom rond de wielen verder te optimaliseren.

De Tavascan is 4,64 meter lang, 1,86 meter breed en 1,60 meter hoog, bij een wielbasis van 2,77 meter.

Interieur

In het interieur is de middenconsole, de 'Spine', het centrale element. Deze onconventionele blikvanger vormt het centrum van de auto en creëert de verbinding tussen het dashboard en de middenconsole. Ook bijzonder: de smalle, nauwelijks zichtbare ventilatieopeningen.

Voor de ambiance in het interieurdesign is overvloedig gebruikgemaakt van duurzame materialen, waaronder textiel waarin 90% gerecycled polyester is verwerkt, en microvezel. Het Cupra-design wordt versterkt door koperkleurige accenten in onder meer de deurhendels en ventilatieroosters, plus de LED-sfeerverlichting die de Spine nadrukkelijker accentueert.

Het centrale, zwevende 15 inch infotainmentscherm in de Tavascan is het grootste dat Cupra tot nu toe gebruikte. Dankzij de nieuwe 'Human Machine Interface' is het infotainmentsysteem volgens de fabrikant intuïtiever en eenvoudiger te bedienen. Daarbij is het mogelijk om het systeem geheel naar eigen wens te configureren, bijvoorbeeld door veelgebruikte functies prominent te rangschikken en direct toegankelijk te maken. Uiteraard beschikt de Tavascan over het draadloze Full Link-systeem dat toegang geeft tot Apple CarPlay en Android Auto. Op het gebied van audio wordt de Tavascan leverbaar met een keuze uit twee audiosystemen, waaronder een Sennheiser soundsystem met twaalf speakers.

Rijdynamiek

De Cupra Tavascan biedt twee aandrijfopties. Het aanbod begint bij een 210 kW / 286 pk sterke elektromotor gekoppeld aan achterwielaandrijving. Het topmodel, de Tavascan VZ, heeft vierwielaandrijving dankzij aparte elektromotoren op de voor- en achteras. Deze heeft een systeemvermogen van 250 kW / 340 pk en een koppel van 545 Nm achter, 134 Nm vóór. Zo vergt de sprint van 0-100 km/u voor de VZ 5,6 seconden. Naast de variabele verdeling van de aandrijfkracht is er de mogelijkheid om via de Cupra Mode een rijstand naar wens te kiezen. De opties lopen uiteen van Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual en Traction (die laatste is exclusief voor deze vierwielaangedreven versie).

Het lage zwaartepunt en de evenredige gewichtsverdeling (49% voor, 51% achter) bepalen mede de rijeigenschappen van de Tavascan. Die worden versterkt door de McPherson voorwielophanging en de multi-link achteras. In sportmodus is het stabiliteitssysteem ESC uitschakelbaar.

Elke Tavascan krijgt een watergekoeld 77 kWh accupakket. Dit verleent de achterwielaangedreven versie een rijbereik van maximaal 550 kilometer (Tavascan VZ: 520 km). Zeven minuten bij een snellader (135 kW) volstaan onder ideale omstandigheden voor 100 kilometer extra actieradius en in 35 minuten is het accupakket van 10-80% gevuld.

Assistentie

Het nieuwe Connected Travel Assist werkt samen met de adaptieve cruise control én maakt gebruik van data uit de cloud. De informatie die dat oplevert, draagt eraan bij dat de Tavascan automatisch binnen de wegmarkeringen blijft, ook als die nauwelijks zichtbaar zijn. Bij het naderen en nemen van bochten wordt de snelheid eveneens automatisch aangepast.

Het Car2x-systeem is eveneens nieuw voor Cupra. Als dit is geactiveerd, kan de Tavascan communiceren met andere voertuigen. Bijvoorbeeld om de bestuurder tijdig te informeren over ongevallen, wegversperringen en stilstaande voertuigen op de route. De radar-, camera- en ultrasone sensoren bouwen samen met informatie van buitenaf een compleet beeld op van de directe omgeving van de Tavascan.

Beschikbaar zijn Side en Exit Assist, Emergency Assist, vermoeidheidsherkenning, verkeerstekenherkenning, Rear View eSmart camera, Front Assist met uitwijk- en afslagassistent en Emergency Assist. Met assisted parking is de Tavascan ook te parkeren via een smartphone zonder dat de bestuurder in de auto zit. Met de Trained Parking-functie kan de auto parkeermanoeuvres aanleren.

De Cupra Tavascan wordt eind dit jaar bestelbaar, de leveringen starten in de eerste helft van 2024. De prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.