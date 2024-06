CUPRA DarkRebel en Tavascan ontvangen Red Dot Design Awards

De CUPRA DarkRebel Showcar won met zijn baanbrekende design de Red Dot: Best of the Best, de hoogste onderscheiding in deze prestigieuze competitie. "CUPRA blijft de grenzen van design verleggen en brengt modellen op de markt die verlangen opwekken. De Red Dot Design Awards voor de CUPRA DarkRebel Showcar en Tavascan vormen een erkenning voor onze provocerende designtaal", verklaart Jorge Diez, Hoofd Design bij CUPRA. "Het onconventionele design van de DarkRebel is het resultaat van een uniek ontwerpproces en een gepassioneerd designteam dat altijd de grenzen opzoekt."

De DarkRebel Showcar is ontworpen met behulp van meer dan 270.000 fans en liefhebbers van de CUPRA Tribe, die input gaven voor het design via CUPRA's online Hyper Configurator. De 100% elektrische tweezits sportwagen met een shooting brake design onderscheidt zich door een hoog vormgegeven carrosserie en elementen als de centrale 'spine' en digitale koplampen.

En er was meer succes voor CUPRA bij de Red Dot Design Awards van dit jaar; ook de CUPRA Tavascan won een Red Dot award voor uitmuntend design. De Tavascan is de eerste volledig elektrische SUV-coupé van het merk, die is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona. De nieuwe, opvallende designtaal van de Tavascan is een voorbode van het design dat zal worden toegepast op alle toekomstige modellen van CUPRA.

Het ontwerp van de Tavascan is kenmerkend, met atletische en sportieve verhoudingen; punten die de jury hebben overtuigd om de CUPRA Tavascan deze onderscheiding te geven. RED Dot-oprichter Dr. Peter Zec voegde aan de uitreiking toe: "Tussen de vele inzendingen van bedrijven en ontwerpstudio's van over de hele wereld overtuigde de kwaliteit en het ontwerp van de producten van CUPRA onze internationale jury."