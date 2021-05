Cupra

Eerste Cupra garage opent in Amsterdam

7 mei 2021 | Het nieuwe merk CUPRA heeft in Nederland de eerste CUPRA Garage geopend. In de vestiging die geïntegreerd is in Move Amsterdam worden autoliefhebbers ondergedompeld in de wereld van CUPRA. De nieuwste modellen zijn er te zien én te beleven en daarnaast is de CUPRA Garage ook een ontmoetingsplek. In totaal komen er vijf CUPRA Garages in Nederland.

