CUPRA viert 3e verjaardag

22 februari 2021 | CUPRA zet koers richting een nieuw tijdperk. Drie jaar na de lancering van het merk staat CUPRA in 2021 voor een belangrijk jaar. Een jaar waarin CUPRA gaat demonstreren dat elektrificatie en prestaties samengaan, met zes plug-in hybridevarianten én het allereerste volledig elektrische model: de CUPRA Born.

Sinds de oprichting in 2018 heeft CUPRA alle aanvankelijke verwachtingen overtroffen door 65.000 auto's te verkopen en met dubbele cijfers te groeien. Na de lancering van een nieuw productgamma en de introductie van het eerste model dat specifiek voor dit merk is ontwikkeld, de Formentor, heeft CUPRA zijn groei versneld en werd het in januari 2021 het snelst groeiende merk. Ook behaalde CUPRA het tweede opeenvolgende maandelijkse verkooprecord.

Elektrificatie wordt de sleutel tot de groei van de CUPRA in 2021. Nu de zes plug-in hybridevarianten van de CUPRA Leon en CUPRA Formentor hun opwachting maken, wil het merk zijn aanwezigheid in Europa versterken en toegang krijgen tot de markten die het meest geëlektrificeerd zijn, zoals Noorwegen en Nederland.

De lancering van de CUPRA Born, het productiemodel dat vernoemd is naar de trendy wijk in Barcelona die de inspiratiebron vormde voor deze auto, gaat volgens Wayne Griffiths de impuls zijn voor de transformatie van het bedrijf: "De CUPRA Born wordt een gamechanger in het segment van de elektroauto's, met zijn spannende design en directe vermogensafgifte. De CUPRA Born gaat bijdragen aan het terugdringen van de wereldwijde CO2-emissie en het realiseren van de Europese doelstellingen".

De CUPRA Born opent de deur naar nieuwe internationale markten en gaat de aanwezigheid van het merk in de landen die het meest geëlektrificeerd zijn vergroten. Met een elektrische actieradius van meer dan 500 kilometer en het stijlvolle design wil CUPRA met dit model zijn klantenbasis verbreden en diegenen verleiden die op zoek zijn naar de meest geavanceerde technologie met een minimale impact op het milieu. De CUPRA Born gaat vanaf de tweede helft van het jaar in productie in de fabriek in het Duitse Zwickau.

Tevens kondigde Wayne Griffiths vandaag aan dat het merk werkt aan de realisatie van een productieversie van de CUPRA Tavascan Electric Concept. Als cadeau voor zijn derde verjaardag onthulde CUPRA vandaag de CUPRA Formentor VZ5. Van deze speciale, gelimiteerde editie met een vermogen 390 pk worden slechts 7.000 exemplaren geproduceerd.

Binnenkort onthult CUPRA meer details over het leveringsprogramma van CUPRA in Nederland.

