CUPRA verdubbelt aantal showrooms in Nederland

In navolging van de CUPRA Garages en direct sales via de CUPRA-website heeft het merk deze maand CUPRA Retailers toegevoegd: in Den Bosch (Van den Udenhout), Den Haag (Wittebrug) en Zwolle (Pouw). Het zijn garages waar de CUPRA-modellen beschikbaar zijn voor een kennismaking en testrit, waar ze ook kunnen worden aangeschaft en waar ze aan klanten worden afgeleverd. Daarmee vormen de nieuwe CUPRA Retailers een aanvulling op de bestaande CUPRA Garages en het proefrit-centrum in Leusden. De drie nieuwe vestigingen zijn eind 2023 al actief, begin 2024 worden de CUPRA Retailers in Den Bosch, Den Haag en Zwolle officieel geopend. Voor het onderhoud aan het rijdende CUPRA-wagenpark zorgen als vanouds de CUPRA Partners, het landelijk dekkende netwerk van (SEAT-)dealerbedrijven. Begin 2024 verhuist de CUPRA Garage Amsterdam van de huidige locatie in Move Amsterdam aan het Stadionplein naar de Q Residences aan de Buitenveldertselaan 78 in Amsterdam Buitenveldert. Op een vloeroppervlak van ruim 300 m2 krijgt de CUPRA Garage Amsterdam daar de gelegenheid om uit te groeien tot een CUPRA-experience waar het merk en de modellen maximaal tot hun recht komen. Daarbij krijgt de nieuwe CUPRA Garage Amsterdam uitgebreide parkeerfaciliteiten en proefrit-mogelijkheden.

2024 wordt voor CUPRA tegelijkertijd ook een belangrijk jaar op het gebied van productnieuws. De onderwerpen komend jaar zijn de Tavascan en de Terramar. Na de Born is de Tavascan het tweede 100% elektrische model van CUPRA. De SUV-coupé staat op het MEB-platform en biedt keuze uit twee aandrijflijnen. De CUPRA Terramar, een SUV, wordt leverbaar met een nieuwe generatie plug-in hybride-aandrijflijnen met een actieradius van ongeveer 100 kilometer in volledig elektrische modus.