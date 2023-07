Cupra toont DarkRebel showcar

Ook Cupra-ambassadeurs Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati en Daniel Brühl gebruikten de Hyper Configurator in de Metahype om de DarkRebel verder vorm te geven. In het virtuele designlab zijn de duizenden configuraties samengevoegd tot één ontwerp.

"De Cupra DarkRebel overstijgt de grenzen van de digitale en de echte wereld. Het is een rebels design met een duidelijk doel: laten zien dat elektrische auto's provocerend kunnen zijn", aldus Wayne Griffiths, CEO van Cupra. "Ik geloof dat Cupra voor pure obsessie staat. Het is een merk gemaakt door mensen die gefascineerd zijn door wat ze doen. De DarkRebel is daar het bewijs van".

Cupra Tribe-leden van over de hele wereld lieten hun creativiteit de vrije loop en beïnvloeden zo het uiteindelijke ontwerp van de Cupra DarkRebel. In de Hyper Configurator konden gebruikers kiezen tussen drie sfeer-omgevingen: de 'Exponential square', 'Exponential cube' en 'Exponential infinite', waar men aan de slag kon met het creëren van een 'eigen' Cupra DarkRebel. De Tribe-leden werden vooral aangetrokken tot de Exponential cube-omgeving, die geïnspireerd is op natuurlijke elementen zoals mineralen en stenen, ruwe texturen en de aardse kleuren van Cupra.