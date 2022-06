CUPRA presenteert 3 nieuwe modellen

Het 'Unstoppable Impulse'-evenement waar CUPRA zijn nieuwe modellen en ambities presenteerde, vond plaats in Terramar (Sitges). Plug-in hybridetechnologie is een belangrijk onderdeel van het elektrificatie-DNA van CUPRA. Een groot deel van het modellengamma van het merk is inmiddels al uitgerust met deze technologie. Maar CUPRA gaat een stap verder. Tegen 2024 wordt het gamma aan plug-in hybridemodellen breder, mét een grotere actieradius. De modelreeks wordt uitgebreid met de CUPRA Terramar, een sportieve SUV die een eerbetoon is aan Terramar in Sitges en die krachtige proporties combineert met een opvallend design. Deze dynamische, geëlektrificeerde auto introduceert het merk CUPRA in een voor het merk nieuw SUV-segment, het snelst groeiende in Europa. Hij zal in Hongarije worden geproduceerd in Audi's fabriek in Györ. De CUPRA Terramar wordt leverbaar met zowel verbrandingsmotoren als een nieuwe generatie plug-in hybride-aandrijflijnen die een actieradius van ongeveer 100 kilometer in volledig elektrische modus bieden.

De volgende fase van de reis is de CUPRA Tavascan. De auto belichaamt CUPRA's visie op elektrificatie en blijft trouw aan de concept car van 2019. Enkele designelementen waren al te zien op de CUPRA Tavascan Extreme E Concept uit 2021. Niet alleen geeft de CUPRA Tavascan de visie van hedendaagse elektrificatie weer; hij maakt het merk ook mondiaal en brengt CUPRA naar nieuwe markten. De CUPRA Tavascan wordt in 2024 gelanceerd.

In 2025 brengt CUPRA de UrbanRebel, de eerste Urban Electric Car van het merk, op de markt. Dit is een model dat CUPRA ver buiten zijn traditionele grenzen gaat brengen. De voorwielaangedreven Urban Electric Car maakt gebruik van het MEB Small-platform van de Volkswagen Groep, dat als basis dient voor een sportief vormgegeven auto. Het 4,03 meter lange model gooit hoge ogen op het vlak van duurzaamheid, met geavanceerde gerecyclede polymeren en materialen op biologische basis. Een combinatie van 3D print- en 3D weefproductiemethoden verbetert de prestaties en de uitstraling.

Lichtgewicht ontwerpen voor zowel het exterieur als interieur helpen de 226 pk (166 kW) sterke elektromotor en het accupakket om de Urban Electric Car in 6,9 seconden naar 100 km/u te laten accelereren en hem een actieradius van maximaal 440 kilometer (range-versie) te geven. De CUPRA UrbanRebel is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona en komt in 2025 op de markt; de productie gaat plaatsvinden in Martorell, in afwachting van goedkeuring op het programma van het Strategisch Project voor Economisch Herstel en Transformatie (PERTE in het Spaans) voor elektrische en verbonden auto's (VEC in het Spaans).

Met het Future: Fast Forward-project heeft het merk een groep van 62 nationale en internationale partners opgericht om Spanje om te vormen tot een Europese hub voor elektrische mobiliteit.

En nog maar een paar weken geleden heeft het merk samen met de Volkswagen Groep en de Future: Fast Forward-partners een project gepresenteerd om 10 miljard euro vrij te maken voor de elektrificatie van Spanje. Dit is de grootste industriële investering in de geschiedenis van Spanje.