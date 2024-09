CUPRA opent 5 nieuwe garages

Op vijf locaties in Nederland worden nog dit jaar nieuwe CUPRA Garages geopend: CUPRA Garage Hengelo (Huiskes-Kokkeler), CUPRA Garage Dordrecht (Ames), CUPRA Garage Alkmaar (Broekhuis), CUPRA Garage Tilburg (Van Mossel) en CUPRA Garage Heerenveen (Van den Brug).

Met ingang van 1 oktober gaat CUPRA Nederland een samenwerking aan met Auto Hoogenboom in de CUPRA City Garage Rotterdam en met a-point in Amsterdam in de CUPRA Garage Amsterdam, op de nieuwe locatie in Buitenveldert. Auto Hoogenboom en a-point verzorgen samen met CUPRA Nederland de verkoopactiviteiten in respectievelijk Rotterdam en Amsterdam. Bovendien breiden deze bestaande CUPRA Garages hun expertise dankzij de samenwerking met Auto Hoogenboom en a-point verder uit met bijvoorbeeld lease- en financieringsproducten, inruilmogelijkheden en verzekeringen. Voor onderhoud en service kunnen CUPRA-klanten eveneens vertrouwen op het netwerk, de ervaring en de knowhow van de twee verkooppartners.

Recent zijn de CUPRA Formentor, Leon en Leon Sportstourer vernieuwd, debuteerde de Born VZ en is het gamma uitgebreid met de elektrisch aangedreven Tavascan en plug-in hybride Terramar. Waarmee het CUPRA-gamma nu uit vijf modellen bestaat.