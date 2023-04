Cupra onthult DarkRebel

De Cupra DarkRebel wordt gekenmerkt door zijn scherpe lijnen en de sportieve proporties van een sportwagen, verpakt in een shooting break-koets. De showcar heeft een radicale en scherpe voorkant, met een lange, pijlvormige motorkap die een gevoel van snelheid creëert. Het compartiment daarentegen is naar achteren gepositioneerd, wat resulteert in onderscheidende proporties. De driehoekige lichtsignatuur, het nieuwe lichtontwerp van Cupra, springt naar voren uit het design van het front en brengt de auto tot leven.

Hyper Configurator

Gelijktijdig met de lancering van de DarkRebel heeft Cupra een virtueel lab gecreëerd: de zogenaamde Hyper Configurator. Daar kunnen gebruikers hun creativiteit de vrije loop laten, zonder de beperkingen van de fysieke haalbaarheid van hun designs in de reële wereld. In de Hyper Configurator kunnen gebruikers experimenteren met niet eerder vertoonde kleuren, materialen en afwerkingen. Cupra's Hyper Configurator biedt het gereedschap om het ongebruikelijke te verwezenlijken, waardoor iedereen zijn of haar eigen versie van de showcar kan creëren. Op die manier helpen gebruikers mee het uiteindelijke design te beïnvloeden van een fysiek model dat in de nabije toekomst wordt gepresenteerd.

De Hyper Configurator maakt het mogelijk om specifieke elementen van de auto - zoals kleuren, graphics en effecten - te veranderen. Gebruikers kunnen daarbij kiezen uit drie omgevingen: 'Exponential square', 'Exponential cube' en 'Exponential infinite', waarbinnen ze de showauto volledig kunnen aanpassen om zo hun eigen, persoonlijke Cupra DarkRebel te creëren:

Exponential square: geïnspireerd door natuurlijke elementen als mineralen en stenen zijn de ruwe texturen en aardse kleuren van Cupra hier door de gebruiker te ervaren.

xponential cube: autosport. Er kan worden geëxperimenteerd met neon, algoritmische bewegingen, parametrische geometrieën en fluorescerend licht. Strak en levendig, orthogonaal en vloeiend tegelijk.

Exponential infinite: het hoogste niveau van exponentialiteit verbreekt de verbinding met de realiteit en omarmt een dromerig, buitenaards en surrealistisch universum zonder de beperkingen van de fysieke wereld. De omgeving en materiaalkeuzes worden gedomineerd door een etherisch gevoel dat een volledig gerealiseerde metaverse creëert.

Bij het afronden van de configuratie kunnen gebruikers een video van hun unieke creatie delen. Binnenkort laat ook de fysieke versie van de Cupra DarkRebel showauto zich zien, waarbij het definitieve uiterlijk van de auto wordt bepaald door de ingezonden configuraties van gebruikers.