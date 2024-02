CUPRA introduceert nieuwe Limited-uitvoeringen

Voor de nieuwe Limited-versies van de CUPRA Leon (Sportstourer) en de CUPRA Formentor is er keuze uit twee PHEV-aandrijflijnen: 150 kW / 204 pk voor de Essential Limited en 180 kW / 245 pk voor de VZ Performance Limited. Beide aandrijflijnen zijn standaard gekoppeld aan een DSG-transmissie met dubbele koppeling.

CUPRA Leon Limited

De kracht van de CUPRA Leon en CUPRA Leon Sportstourer Essential Limited zit hem in de 150 kW / 204 pk sterke PHEV-aandrijflijn in combinatie met de standaarduitrusting. Altijd inbegrepen zijn Full LED-verlichting, 18 inch lichtmetalen velgen, navigatie met een groot (30 cm) centraal touchdisplay, Predictive Adaptive Cruise Control en comfort-items als keyless entry & go, automatische airconditioning (3 zone) en elektrisch verwarmde voorstoelen. De CUPRA Leon VZ Performance Limited met de 180 kW / 245 pk sterke PHEV-aandrijflijn biedt extra luxe in de vorm van 19 inch lichtmetalen velgen, sportstuur met start- en CUPRA-knop en een panoramisch glazen dak. Ook veiligheidsvoorzieningen als de File Assistent, Travel Assist, Lane Assist Plus en Emergency Assist zijn inbegrepen. De CUPRA Leon Essential Limited is er vanaf € 39.990 (Sportstourer: € 41.490) en de CUPRA Leon VZ Performance Limited vanaf € 45.490 (Sportstourer: € 46.990). Daarmee zijn de rijker uitgevoerde modellen € 3.000 voordeliger dan de reguliere Essential- en VZ Performance-uitvoeringen.

CUPRA Formentor Limited

De nieuwe Formentor Essential Limited (150 kW / 204 pk) heeft een standaarduitrusting die vrijwel gelijk is aan die van de CUPRA Leon Essential Limited. De uitlaatsierstukken in 'Copper' zijn een typisch Formentor-kenmerk. Standaard beschikt de CUPRA Formentor VZ Performance Limited (180 kW / 245 pk) daarbij aanvullend over Dynamic Chassis Control, kuipstoelen vóór, aluminium sportpedalen en zwarte remklauwen. De CUPRA Formentor Essential Limited is leverbaar vanaf € 42.490. Daarmee is hij € 3.500 voordeliger dan de reguliere CUPRA Formentor Essential PHEV. De CUPRA Formentor VZ Performance Limited is er vanaf € 48.990 - het voordeel ten opzichte van de reguliere versie loopt hier op tot € 5.000.

Altijd is vier jaar garantie en gratis pechhulp inbegrepen.