CUPRA integreert Charging Map

CUPRA Born-rijders kunnen het systeem gebruiken om het vinden van laadstations eenvoudiger te maken. Daarbij worden ook actuele informatie en feedback van klanten getoond. Deze info is direct toegankelijk via het infotainmentscherm van de auto.

620.000 laadpunten

De CUPRA Charging Map maakt de laadinfrastructuur van 27 Europese landen toegankelijk en inzichtelijk via het scherm in de auto. Alle ruim 620.000 laadpunten maken deel uit van de CUPRA Charging Service. Door de introductie van de app kunnen CUPRA Born-rijders een openbaar laadstation vinden in de buurt van de plek waar ze willen opladen, door op de kaart te zoeken vanuit de auto. De CUPRA Charging Map levert gegevens aan het ingebouwde navigatiesysteem, zodat de bestuurder zijn of haar reis kan plannen en er direct rekening wordt gehouden met de laadpunten die nodig zijn om de bestemming te bereiken.

Gratis

Het downloaden van de Charging Map-app kan via een smartphone in de MyCUPRA app Store of rechtstreeks via het infotainmentsysteem van de auto in de In-car Store. De app is volledig gratis te downloaden. Via de In-car Store kunnen gebruikers overigens ook de CUPRA Online Vehicle Maintenance App downloaden. Deze app is ontworpen om CUPRA-rijders te helpen hun auto correct te onderhouden en een direct contact met hun servicepartner te onderhouden.