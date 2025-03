CUPRA breidt samenwerking met ABT uit

Vanaf 2026 krijgen de CUPRA Leon en CUPRA Formentor speciale uitvoeringen, ontwikkeld in samenwerking met ABT. Beide modellen worden voorzien van aanpassingen op het gebied van vormgeving. Denk hierbij aan een aangepaste dakspoiler, een splitter aan zowel de voor- als achterzijde, zijskirts, een diffuser en andere aerodynamische toevoegingen. Ook worden de modellen uitgerust met 21 inch velgen die specifiek voor deze uitvoeringen door ABT zijn ontworpen.

Van circuit naar openbare weg

De uitbreiding van de samenwerking tussen CUPRA en ABT werd aangekondigd op het hoofdkantoor van ABT in Kempten. Sven Schuwirth, Executive Vice-President Sales en Marketing van CUPRA, zegt: "De samenwerking tussen CUPRA en ABT heeft iconische voertuigen opgeleverd en deze stap is een logisch vervolg op eerdere gezamenlijke projecten. Zo werkten we samen al aan de CUPRA Formentor VZ5 BAT x ABT en namen we samen deel aan raceseries als Extreme E en Formule E. De ervaring die is opgedaan in race-omgevingen wordt nu vertaald naar modellen voor dagelijks gebruik." ABT Group is al jarenlang betrokken bij het visueel en technisch aanpassen van CUPRA-modellen.

Naast deze projecten kijken beide partijen vooruit naar toekomstige gezamenlijke initiatieven, waaronder de CUPRA Raval, een volledig elektrische stadsauto die in de komende jaren op de markt verschijnt.