Urban Collectif presenteert zich

29 september 2021 | Om het mobiliteitsprobleem het hoofd te bieden hebben Citroen, Accor en JCDecaux de handen ineengeslagen en zijn een creatief partnerschap aangegaan onder de noemer The Urban Collectif. Doordat het platform is gescheiden van de mobiliteitsdiensten, biedt dit concept de gelegenheid om maximaal gebruik te maken van autonome technologie en daarbij het dienstenaanbod uit te breiden. Het platform, genaamd Citroen Skate kan zogenaamde Pods naar behoefte verplaatsen.

De scheiding tussen het platform, de Citroen Skate en de cabines (Pods) is het uitgangspunt van het concept: daarmee is flexibele en inventieve stedelijke mobiliteit mogelijk. Deze technologische oplossing biedt gebruiksmogelijkheden en omvat een vloot van autonome, onderling verbonden voertuigen zonder bestuurder die geruisloos rijden en de doorstroming van het verkeer met minstens 35 procent verbeteren. Om dit te bereiken zijn de voertuigen ontworpen om in specifieke rijstroken te rijden en zijn ze uitgerust met level 5 autonome technologie (autonome, bestuurderloze rijsystemen), die niet bedoeld zijn voor integratie in personenauto's vanwege de hoge kosten. Om ervoor te zorgen dat deze mobiliteit ondanks de hoge kosten die met autonome technologie gepaard gaat betaalbaar is, maakt het systeem gebruik van smart fleet management samen met flexibele toepassingen.

Citroen, Accor en JCDecaux, drie internationale ondernemingen met samen tweehonderd jaar ervaring op het gebied van innovatie en dienstverlening, hebben een collectief opgericht: The Urban Collectif. Deze samenwerking resulteert in een gedeelde visie op stedelijke mobiliteit die buiten de gebaande paden treedt en die reizen in de stad leuk moet maken. Daartoe combineren de drie partners hun innovaties en ervaring op het gebied van mobiliteit, gastvrijheid en steden.

Sofitel En Voyage, de eerste Pod die voortkwam uit de samenwerking tussen Accor en Citroen, is een uitnodiging om stedelijke mobiliteit opnieuw te ontdekken.De spectaculair ogende Sofitel En Voyage Pod is een architectonische combinatie van glas en inlegwerk, die ondanks het open karakter een intieme ambiance schept. De organische uitstraling van het houtinlegwerk, een traditioneel Frans specialisme, is gemoderniseerd met de nieuwste technologie en lasersnijders, waardoor oppervlakken ontstaan die zouden doen denken aan Parijs, Franse meubels en haute couture. Het inlegwerk versterkt op subtiele wijze de luxueuze en moderne ambiance, waarbij het licht door een systeem van screens wordt gefilterd.

Het als contrast toegepaste vlakglas biedt zicht op een interieur dat uitnodigend en warm oogt, in oranje fluweelschakeringen van vloer tot plafond. Dankzij de automatische glazen schuifdeuren kunnen drie passagiers in de Pod stappen en plaatsnemen, hun bagage past in een separaat compartiment. Een LED-strip in het interieur geeft als een lichtkrant informatie weer, bijvoorbeeld persoonlijke berichten, nieuws, weer, aankomst- en reistijden.

Alles is ontworpen met het oog op de gepersonaliseerde Sofitel-dienstverlening; er is een bar met drankjes en snacks, die bij aanraking opent als een bloem, een soundsystem, inductie-opladers en configureerbare sfeerverlichting. Als voorbeeld van de Sofitel-service kan via een touchscreen-tablet een videogesprek met een Sofitel-medewerker worden gevoerd, om bijvoorbeeld een tafel in een restaurant of kaartjes voor een theatervoorstelling te boeken.

The Pullman Power Fitness Pod is de tweede Pod die voortkomt uit de samenwerking tussen Accor en Citroen. Deze Pod belichaamt de visie van Pullman Hotels & Resorts op fitness. Het Power Fitness-programma, dat wordt uitgerold over Pullmans netwerk van meer dan 140 hotels en resorts over de hele wereld, wordt op eigen wijze overgenomen in de Pullman Power Fitness Pod, die een moderne visie op transport etaleert: de reistijd kan nuttig worden gebruikt voor het optimaliseren van de fitnessprestaties.

De Pullman Power Fitness Pod kan de fitnessfaciliteiten van Pullman uitbreiden naar buiten: onderweg in de stad kan de inzittende bijvoorbeeld gebruikmaken van een roeiapparaat en een hometrainer. De Pullman Power Fitness Pod wordt gekenmerkt door een bijzondere glazen 'bubbel' met dichroпsche patronen, die het licht in twee kleuren splitsen, in de vorm van luiken, samen met iriserende tinten blauw, paars, roze en groen. De privacy van de inzittenden, die wel naar buiten kunnen kijken maar van buiten niet zichtbaar zijn, is daardoor gegarandeerd.

Een personaliseerbaar audio- en verlichtingssysteem via een LED-strip geeft een uniek effect, met drie modi inclusief drie kleuren en lichtambiances die zijn aangepast aan de gekozen oefeningen. In lijn met de filosofie van Pullman moedigt een digitale coach, die op een holografisch display verschijnt, de gebruiker aan, terwijl hij ook route-informatie verstrekt en voor entertainment zorgt tijdens een cardiosessie. De bewegingsenergie van het fitnessen in de Pod zou ook gebruikt kunnen worden om de accu van The Citroen Skate op te laden.

De JCDecaux City Provider biedt twee uitnodigende ruimtes tegenover elkaar, onder een groen, beplant dak: een open ruimte, beschermd tegen weersinvloeden door een scherm, en een gesloten ruimte met helder glas en originele sfeerverlichting. Tot vijf personen kunnen zo reizen in een comfortabele en lichte omgeving, waarbij deze een uitzicht hebben op de stad. De passagiers kunnen gebruikmaken van USB-aansluitingen voor het opladen van hun mobiele apparaten. Twee interactieve schermen vergroten de mobiliteitservaring met informatie en praktische diensten voor het plannen van reizen, voor culturele en toeristische activiteiten en voor het ontdekken van nieuwe hotspots in de stad. Ook zijn er suggesties voor activiteiten, waar de Pod desgewenst naartoe gaat.

The Citroen Skate is een stedelijke mobiliteitsoplossing die door alle stedelijke centra kan reizen via speciale beschermde rijstroken die een vloeiende en geoptimaliseerde mobiliteit garanderen. De autonome, elektrische en via inductie oplaadbare The Skate is bijna continu, 24/7, inzetbaar en laadt zichzelf automatisch op aan speciale stations. The Skate plaatst zich onder de Pods om die in beweging te brengen en de service te activeren. The Skate is een universeel mobiliteitsplatform waarmee allerlei soorten Pods kunnen worden verplaatst, waardoor het gebruik van technologie in het dagelijks leven wordt vergroot.

The Skate is uitgerust met alle technologie die nodig is om transport- en logistieke eenheden te verplaatsen, waardoor dure apparatuur overbodig wordt en autonome rijtechnologie winstgevend wordt. Ter vergelijking: volgens de statistieken staan personenauto's 95 procent van de tijd geparkeerd, zodat die de technologie nooit ten volle kunnen benutten. Als een soort skateboard bevat The Skate alle intelligentie en technologie die nodig is voor autonoom en elektrisch reizen: accu's, een elektromotor, radar, lidar et cetera. Om de veiligheid te garanderen is de topsnelheid beperkt tot 25 of 5 km/h, afhankelijk van de omgeving. De snelheid kan worden geconfigureerd op basis van hoe de Pods worden gebruikt om zo goed mogelijk aan de vraag te voldoen.

The Skate heeft een minimale footprint: zijn lengte is 260 cm, zijn breedte 160 cm en hoogte 51 cm. Daardoor neemt hij zo min mogelijk openbare ruimte in beslag. Zijn compacte afmetingen en design maken hem tot een slimme en universele mobiliteitsoplossing.

Om comfort te bieden tijdens het reizen en om de Pods comfortabel en zonder schokken te vervoeren, is The Skate uitgerust met beweegbare hydraulische kussens. De wielen, die revolutionair zijn qua concept en ontwerp, zijn ontwikkeld door Goodyear. Samen met Citroen ontwierpen zij ook de spectaculaire en buitengewoon grote wielen op de 19_19 Concept. Voor The Skate ontwikkelde Goodyear in alle richtingen beweegbare Eagle 360-wielen, bestaande uit bolvormige banden met de gevleugelde Goodyear voet en het logo. Ze bevatten kleine elektromotoren en geven de robot volledige 360° bewegingsvrijheid, zodat hij net als een computermuis in elke richting kan bewegen, in stilstand kan omdraaien en ook in de kleinste ruimtes uit de voeten kan.

Citroën introduceert C3 You

27 september 2021

Citroën maakt prijzen C5 X bekend

23 september 2021

Citroën opent orderboeken e-Berlingo

8 september 2021

Citroën introduceert e-Jumpy Hydrogen

3 juni 2021