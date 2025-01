Citroen breidt garantie deels uit

De aanvullende dekking van 'Citroën We Care' wordt na afloop van de standaard garantie geactiveerd tijdens een onderhoudsbeurt in het Citroën-netwerk en blijft geldig tot de volgende onderhoudsbeurt. De dekking kan verder worden verlengd bij elke geplande onderhoudsbeurt, tot maximaal 8 jaar na de eerste registratie van de auto of 160.000 kilometer (wat als eerste wordt bereikt). Voor auto's met een brandstofmotor of HYBRID-motor geldt een jaarlijkse onderhoudsinterval (tenzij maximale onderhoudsinterval in kilometers eerder is bereikt). Voor elektrische auto's is dit elke twee jaar (tenzij maximale onderhoudsinterval in kilometers eerder is bereikt).

Deze nieuwe dekking is beschikbaar vanaf 10 januari 2025 in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België, Luxemburg, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Oostenrijk en Nederland. Dit geldt voor alle kopers van een nieuwe personenauto van het merk Citroën.