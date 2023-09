Citroen vereenvoudigt aanbod

De vijf bestaande uitrustingsniveaus Live, Feel, Feel Pack, Shine en Shine Pack zijn vervangen door; YOU, PLUS en MAX. Door reductie van het aantal uitvoeringen ontstaat een beknopter assortiment, zonder de voorgestelde inhoud te verarmen, is het aanbod voor klanten makkelijker te begrijpen en zijn de prijzen gunstiger. Voorbeelden:

C3 was € 19.990 wordt € 18.400

C3 Aircross was € 31.150 wordt € 27.400

C4 was € 31.71 wordt € 29.400

ë-C4 was € 40.140 wordt € 37.830

C4 X was € 32.560 wordt € 29.450

ë-C4 X was € 40.990 wordt € 38.680

C5 Aircross was € 39.870 wordt € 37.900

C5 X was € 47.220 wordt € 46.400

Standaard zijn de C4 en C4 X uitgerust met vering met Progressive Hydraulic Cushions, connectiviteit, een 10-inch touchscreen, Apple CarPlay / Android Auto en rijhulpmiddelen zoals parkeersensoren achter. Het PLUS-uitrustingsniveau biedt Advanced Comfort-stoelen, een achteruitrijcamera en 18-inch lichtmetalen velgen. Ten slotte voegt de upgrade van de MAX-versie uitrusting toe als handsfree toegang en een navigatiesysteem met live feed, head-up display of adaptieve cruise control met Stop en Go-functie. Aan stijl wordt ook gedacht met getinte achterruiten of 18-inch lichtmetalen velgen met diamond-cut afwerking.

Citroën beperkt zich tot maximaal vijf optiepakketten per uitrustingsniveau. De carrosseriekleur blijft een keuze, onafhankelijk van versies en optiepakketten. Voor de C4 en C4 X is er een pakket voor liefhebbers met een inductiepad om smartphones draadloos op te laden, 360 graden zicht voor parkeermanoeuvres en autonoom rijden op niveau 2 met Highway Driver Assist. Er is ook een pakket beschikbaar met functies voor klanten die in regio's met koude winters wonen, waaronder stoel- en stuurverwarming.