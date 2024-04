Citroen toont nieuwe C3 Aircross

De volledig nieuwe C3 Aircross heeft de stijlelementen van Citroëns nieuwe ontwerptaal. Deze werd voor het eerst getoond op het Oli-conceptmodel en is daarna geparachuteerd op de nieuwe C3 hatchback. In de verticale voorkant prijkt, samen met een kenmerkende verlichtingssignatuur met drie lichtsegmenten, het nieuwe Citroën-logo. Het silhouet van de C3 Aircross valt op door de contrasterende kleurstelling van het dak en de kleuraccenten. Deze zogenaamde color clips op de bumper en de zijpanelen, zijn naar wens in kleur te kiezen.

De C3 Aircross groeit naar een lengte van 4,39 meter en claimt de langste wielbasis in zijn segment. Dit zorgt voor meer beenruimte voor de achterpassagiers. Door de opvallend rechte achterzijde is er plek voor een derde zitrij, waardoor tot zeven inzittenden mee zouden kunnen. De beide stoelen van de achterste zitrij zijn in de vloer van de bagageruimte weg te klappen.

Benzine, hybride en elektrisch

De nieuwe B-SUV deelt het Smart Car-platform met de C3 hatchback. Citroën heeft dit ontworpen voor de toepassing van meerdere aandrijflijnen, waaronder ook een volledig elektrische. Het nieuwe model zal verder op de markt komen met een benzinemotor en met een hybride-aandrijflijn.