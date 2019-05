Citroen toont 19_19 Concept

13 mei 2019 | Na de in februari onthulde Ami One Concept, Citroëns visie op elektrisch rijden in de stad, wordt nu de 19_19 Concept gepresenteerd waarmee Citroën laat zien hoe het merk denkt over elektrisch rijden buiten de grenzen van de stad. De gestroomlijnde en technologische concept car breekt met de heersende norm en valt op door het op de luchtvaart geïnspireerde, spectaculaire, zwevende, transparante capsule design.

Deze nieuwe concept car illustreert ultra-comfort voor de mobiliteit van morgen aan de hand van:

het ontwerp: het interieur is qua inrichting en materialen een heuse salon, waarin iedere inzittende in zijn eigen cocon een stoel heeft die het summum van comfort biedt;

de technologie: een 100% elektrische concept car met een bereik van 800 km, die het 'vliegend tapijt-effect' biedt door de ophanging met Progressive Hydraulic Cushions gekoppeld aan een intelligent actief besturingssysteem, dat voorzien is van technologieën voor autonoom rijden en een proactieve Personal Assistant die spontaan reageert op iedere inzittende waardoor deze een nieuwe rijervaring krijgt.

19_19 Concept beleeft zijn wereldpremière op de VivaTech in Parijs op 16 mei 2019.

TDe voor een auto ongekende proporties van de 19_ 19 Concept zijn geïnspireerd op de wereld van de luchtvaart en de binnenhuisarchitectuur. Deze concept car is herkenbaar aan zijn gestroomlijnde en zuivere vormen en de bijzondere technologische details.

Door van het interieur een rijdende salon te maken verlegt de 19_19 Concept de grenzen van het Citroën Advanced Comfort programma. Deze concept car is voorzien van Progressive Hydraulic Cushions gekoppeld aan een slim actief besturingssysteem en het unieke ontwerp is gebaseerd op de binnenhuisarchitectuur met losse stoelen die de nieuwe visie op comfort verbeelden. De 19_19 Concept toont zich bovendien toekomstgericht met zijn technologie voor autonoom rijden, die de bestuurder de mogelijkheid biedt om het besturen geheel over te laten aan de auto. Er wordt ruim gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie voor bijvoorbeeld de Personal Assistant in het instrumentenpaneel, die de controle over het rijden overneemt als de auto zelfstandig rijdt en die interageert met de inzittenden via een proactief en voorspellend systeem dat de behoefte van ieder van hen anticipeert.

Met zijn 100% elektrische aandrijflijn is de 19_19 Concept milieuvriendelijk, biedt hij meer comfort in de auto vanwege de afwezigheid van geluiden en trillingen en bewijst hij met een bereik van 800 km dat ook lange ritten elektrisch kunnen worden afgelegd. Deze concept car werd bedacht om rijden zorgelozer en relaxter te maken en wordt dan ook via inductie opgeladen, stilstaand of rijdend als de infrastructuur dit toelaat.