Citroen Private Lease nu online te regelen

11 mei 2020 | Citroen Private Lease is nu geheel online te regelen. Private Lease is bedoeld voor wie niet wil investeren in een nieuwe auto, maar wel onbezorgd wil genieten van een gloednieuwe Citro├źn. Dat kan met een vast maandbedrag, zonder aanbetaling.

Of het nu gaat om een Citroën die geheel naar eigen smaak wordt samengesteld of een direct leverbaar voorraadmodel met gunstigere Private Lease tarieven: in alle gevallen geldt dat het gehele proces van A tot Z volledig online voltooid kan worden. Dus inclusief kredietcheck en het digitaal onderteken van het contract. Om het Private Lease aanbod aantrekkelijker te maken, wordt de nieuwe Citroën kosteloos bezorgd op het woonadres met Home Delivery, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wie kiest voor een direct leverbare Citroën C3 Aircross of C4 Cactus uit voorraad, profiteert bovendien van gratis Flex. Dit houdt in dat de auto kosteloos wordt teruggenomen door Citroën als het Private Lease contract als gevolg van inkomensverlies of een andere situatie voortijdig moet worden beëindigd en afscheid moet worden genomen van de auto.

De voorraadmodellen met Private Lease Deals zijn online te bekijken via privatelease.citroen.nl en eventueel direct online te reserveren. Voor extra informatie, zekerheid en gemoedsrust is het ook mogelijk om een proefrit aan huis te regelen of de auto te bekijken met behulp van een videoverbinding met een Citroën-adviseur in de showroom.

