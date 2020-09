Citroen maakt prijzen e-bedrijfswagens bekend

29 september 2020 | Citroën opent de orderboeken voor de ë-SpaceTourer en ë-Jumpy Combi. De volledig elektrisch aangedreven MPV's met een actieradius tot 330 kilometer (WLTP) zijn in eerste instantie leverbaar met een 50 kWh-batterijpakket en een 136 pk (100 kW) sterke elektromotor. De prijzen beginnen bij 53.155 euro inclusief BTW en BPM voor de ë-SpaceTourer en 40.805 euro inclusief BTW en BPM voor de ë-Jumpy Combi.

De ë-SpaceTourer is er in de uitvoeringen Business en de luxueuze Business Lounge. Beide zijn er in twee lengtevarianten: de M van 4,95 meter en de langere XL van 5,30 meter. De actieradius van de 50 kWh-versie bedraagt 230 kilometer (WLTP).

De Citroën ë-SpaceTourer en ë-Jumpy Combi zijn standaard uitgerust met een 11 kW 3-fase On Board Charger waarmee het batterijpakket op drie manieren opgeladen kan worden. Aan een huishoudelijk stopcontact (8 ampère) is het 50 kWh batterijpakket tot 100% op te laden in 27 uur. Met een 11 kW Wallbox vergt dat 5 uur en 15 minuten, aan een openbaar laadpunt kost het slechts een halfuur tot 80% van de capaciteit.

Vanaf begin volgend jaar zijn de ë-SpaceTourer en ë-Jumpy Combi ook leverbaar met een groter batterijpakket, met een capaciteit van 75 kWh. Die geeft een actieradius van 330 kilometer (WLTP). Volledig opladen aan een huishoudelijk stopcontact (8 ampère) duurt 41 uur, aan een Wallbox 7 uur 45 minuten en aan een openbare snellader 45 minuten tot 80 % van de capaciteit.

De 100% elektrische Citroën ë-SpaceTourer is gemaakt voor optimale bewegingsvrijheid voor groepen, met achterste zitplaatsen (rijen 2 en 3) die verschuifbaar, inklapbaar en uitneembaar zijn. Het is daardoor eenvoudig om de ruimte achterin of het volume van de kofferbak aan te passen. Met vijf tot negen zitplaatsen biedt de ë-SpaceTourer een oplossing op maat voor professionals, gemeenschappen, verenigingen, families en vrienden voor comfortabel én milieuverantwoord personenvervoer. De ë-SpaceTourer leent zich bijvoorbeeld perfect voor VIP-vervoer en als hotel shuttle.

De Citroën ë-Jumpy Combi heeft een minder luxueuze uitstraling en aankleding van het interieur. Dat maakt de Combi geschikt voor bedrijfsmatig personenvervoer en als taxi. De Combi met 50 kWh-batterij komt bovendien in drie lengtes beschikbaar: XS, M en XL. De 75 kWh-variant is er in de lengtematen M en XL.

Citroën C5 Aircross krijgt Comfort Upgra

23 september 2020

Citroën introduceert e-Jumper

10 september 2020

Citroën maakt prijzen nieuwe C4 bekend

9 september 2020

Citroën C1 aangepast voor modeljaar 2020

10 augustus 2020