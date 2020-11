Citroen organiseert Business Days 2020

13 november 2020 | De bedrijfswagens van Citroën zijn tijdens de Citroën Business Days tot en met 30 november 2020 extra aantrekkelijk dankzij de mogelijkheid van 60 maanden 0% rente op Financial Lease. Extra reden om de Citroën-dealer deze maand nog te bezoeken, is de nieuwe elektrische Citroën ë-Jumpy die nu in de showroom staat.

De Citroën Jumpy is nu ook leverbaar met elektrische aandrijving, net als de grotere Citroën Jumper. Vanaf 2021 zijn alle bedrijfswagens van Citroën leverbaar met volledig elektrische aandrijving: na de ë-Jumpy en ë-Jumper volgt namelijk nog de ë-Berlingo.

Een nieuwe Citroën-bedrijfswagen voor een vast maandbedrag en vooraf precies weten wat de kosten zijn om die te financieren kan tijdens de Citroën Business Days extra aantrekkelijk met Citroën Financial Lease. Tijdens de Citroën Business Days tot en met 30 november a.s. is het rentetarief 0% bij een looptijd van 12, 24, 36, 48 of 60 maanden. Voor de ë-Jumpy bedraagt het rentetarief tot 36 maanden ook 0% en bij een looptijd van 48 en 60 maanden 1,9%.

De nieuwe Citroën ë-Jumpy doet geen concessies aan de prestaties en functionaliteit. Met een laadvermogen tot 1.275 kg bevindt deze elektrische bedrijfswagen zich in het hart van zijn segment, terwijl het trekgewicht tot 1 ton bedraagt. De elektromotor met 100 kW (136 pk) vermogen en 260 Nm koppel claimt een moeiteloze acceleratie en onmiddellijke reactie op het 'gaspedaal'. Dankzij de standaard on-board 3-fasenlader van 11 kW en de mogelijkheid van 100 kW snelladen (DC) is de 50 kWh batterij in 30 minuten tot 80% op te laden. Met de 75 kWh batterij duurt dat 45 minuten. De actieradius bedraagt respectievelijk 230 en 330 km (WLTP). De Citroën ë-Jumpy met 50 kWh batterij is leverbaar voor prijzen vanaf € 28.300,- excl. BTW/BPM. De versie met 75 kWh batterij is er vanaf € 36.700,- excl. BTW/BPM.

Voor de nieuwe Citroën Berlingo Van zijn twintig rijhulpsystemen beschikbaar. De Berlingo biedt tot drie zitplaatsen voorin. Het laadvermogen en trekgewicht bedragen maximaal 1.028 en 1.500 kg (geremd). Deze partner voor alle professionals is er voor prijzen vanaf € 13.540,- excl. BTW/BPM.

De Citroën Jumpy is er in drie lengtematen en is met een hoogte tot 1,90 meter parkeergarage-proof. Het laadvermogen bedraagt maximaal 1.505 kg en het maximale trekgewicht is 2.500 kg (geremd). Behalve met volledig elektrische aandrijving is de Jumpy ook beschikbaar met conventionele dieselmotoren voor prijzen vanaf € 18.700,- excl. BTW/BPM.

De Citroën Jumper is leverbaar in vier lengte- en drie hoogtematen in combinatie met dieselmotoren. Er zijn talrijke op- en ombouwmogelijkheden voor specifiek gebruik. De vanafprijs van de Citroën Jumper bedraagt € 23.340,- excl. BTW/BPM.

De 100% elektrische Citroën ë-Jumper arriveert eind dit jaar in de showrooms. Deze emissievrije bedrijfswagen is dan leverbaar met keuze uit twee batterijpakketten en een actieradius van maximaal 340 km (WLTP), diverse lengte- en hoogtevarianten, laadvolumes tot 17 m3 en vier GVW-varianten.

