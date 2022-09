Citroen onthult nieuw logo

Het nieuwe Citroën-logo is een nieuwe interpretatie van het oorspronkelijke logo dat oprichter André Citroën gebruikte. Dat logo was geïnspireerd op de producten van zijn eerste onderneming, een metaalbewerkingsbedrijf dat tandwielsystemen met schuine vertanding produceerde. De bekende 'doubles chevrons' in het logo en de verwijzing naar de tandwielen met schuine vertanding vormen sindsdien de kern van Citroëns identiteit.

Het nieuwe logo markeert de ontwikkeling van Citroën en debuteert eind september op een belangrijk conceptmodel van een gezinsauto. Vanaf medio 2023 zal het nieuwe logo stapsgewijs op de productiemodellen te zien zijn. De ovale vorm verwijst naar de nieuwe richting van de designtaal van Citroën, waarin het logo een direct herkenbaar stijlelement wordt op alle nieuwe Citroën-modellen.

Tegelijk met het nieuwe logo introduceert Citroën ook een nieuwe corporate identity en een nieuw motto: 'Nothing moves us like Citroën'.

Vincent Cobée, CEO van Citroën, zegt: "Nu we beginnen aan waarschijnlijk het spannendste hoofdstuk in de illustere, 103-jarige geschiedenis van Citroën, is het tijd om voor een moderne en eigentijdse uitstraling te kiezen. Onze nieuwe merkidentiteit is een elegant symbool van vooruitgang. Daarmee leiden we onze klanten figuurlijk naar onze nieuwe, gedurfde, vooruitstrevende voertuigen, die de geijkte kaders van de auto-industrie ter discussie stellen. Dat doen we ook op emotioneel vlak door ervoor te zorgen dat de complete ervaring van de klant - vooral als die overstapt naar elektrische mobiliteit - niet alleen betaalbaarder is, maar ook comfortabel en plezierig, ongeacht wat hij wenst en nodig heeft qua mobiliteit. Ons erfgoed van gedurfde en revolutionaire auto's geeft ons inspiratie voor een andere, meer inclusieve benadering van de toekomstige mobiliteit voor het gezin. En we zijn ervan overtuigd dat onze klanten van vroeger, onze huidige klanten en die van de toekomst het met ons eens zijn dat niets ons emotioneel zo raakt als Citroën".

Nieuw maar vertrouwd

Alexandre Revert, Global Brand Designer bij Citroën, vertelt: "Omdat we onze focus op de toekomst helder willen maken, was het voor ons logisch om de cirkel te sluiten en grafisch terug te keren naar het oorspronkelijke logo dat André Citroën gebruikte. Dat stond voor de diepgevoelde belofte van betaalbare en innovatieve mobiliteit voor iedereen. De geleidelijke overgang naar een prominentere en zichtbaardere merksignatuur voor onze toekomstige ontwerpen is een subtiele maar belangrijke ontwikkeling. Daarbij omarmen we de precisie van de technische, functionele schuine vertanding van de tandwielen van André Citroën in contrast met de bijna menselijke zachtheid van het ovaal dat de chevrons omringt".

Een essentiële doelstelling was om elementen te introduceren die zijn geïnspireerd door merken buiten de auto-industrie, bijvoorbeeld cosmetica- en kledingmerken. Daarmee wil Citroën de warme kant van het merk naar voren brengen, die prettig is om te zien ongeacht de omgeving. De nieuwe identiteit is bijvoorbeeld zorgvuldig vormgegeven met een pure en vereenvoudigde gebruikersinterface, zodat klanten een gevoel van rust ervaren tijdens hun hele digitale reis met Citroën, van woonkamer tot showroom.

Ook heeft Citroën bijzondere zorg besteed aan het ontwerp, om ervoor te zorgen dat de digitale ervaring voldoet aan zowel de verwachtingen van klanten op het gebied van ergonomie en esthetiek - inclusief de mogelijkheid van een 'donkere modus' - als aan de veeleisende vereisten voor online verkoop.

Verder is een nieuwe animatietaal in ontwikkeling waarmee de nieuwe identiteit wordt geïntegreerd in alle digitale touchpoints, zowel in de auto via HMI-schermen als daarbuiten in de My Citroën-app.

De nieuwe identiteit zal ook verder gaan dan de digitale omgeving en toepassing van het nieuwe logo op en in de nieuwe Citroën-modellen. Alle elementen van Citroën krijgen de nieuwe merkidentiteit, van merchandising tot documentatie en bewegwijzering bij dealers en in bedrijfsgebouwen. De nieuwe bewegwijzering is niet alleen lichter, efficiënter en energiebesparend, maar ook vrij van chroom, zodat alles beter te recyclen is.

Laurent Barria, Head of Marketing and Communication bij Citroën: "Door trouw te zijn aan onze afkomst maar onze identiteit op een moderne manier opnieuw te interpreteren, laten we iedereen zien dat wij weliswaar trouw blijven aan ons DNA, maar dat dingen bij Citroën ingrijpend zullen veranderen. We blijven anders naar dingen kijken om gedurfde oplossingen te vinden die elektrische mobiliteit bereikbaar maken voor iedereen. We zijn daarbij vastberaden om te bewijzen dat niets en niemand emotioneel zo betrokken is als Citroën. Want we willen het welzijn dat inzittenden in de auto ervaren ook buiten de auto bieden en in elk aspect van de gehele relatie die wij met de klant hebben. Het vereist revolutionair denken bij alles wat we doen - van de innovatieve auto's die wij maken tot de inclusieve, verantwoorde diensten die we aanbieden. Het vraagt van ons ook dat we onze unieke benadering uitdragen, bekendmaken en volhouden. En dat is precies wat vandaag beloven te doen".

De nieuwe merkidentiteit die het designteam van Citroën heeft ontwikkeld, profiteerde ook van de expertise van de Stellantis Design Studio, het wereldwijd opererende ontwerpbureau van Stellantis dat werkt voor klanten binnen en buiten de organisatie.