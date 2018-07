Citroen maakt bril tegen wagenziekte

5 juli 2018 | Nog even en de zomervakantie begint. Met meer tijd en mogelijkheden om in de auto op smartphones en tablets te kijken is het risico op wagenziekte natuurlijk groter voor volwassenen en kinderen. Ruim 30 miljoen mensen in Europa hebben last van chronische wagenziekte. Citroën presenteert de eerste bril die wagenziekte bestrijdt. Het principe van de SEETROËN bril is simpel. De bril bevat een gekleurde vloeistof die de lijn van de horizon opnieuw creëert om zo het conflict tussen de zintuigen te neutraliseren. De bril is beschikbaar voor 99 euro.

Eén op de drie personen heeft in zijn leven wel eens last gehad van 'bewegingsziekte'; in de auto, op een boot of in het vliegtuig. Naar aanleiding van een oplossing die in de eerste plaats ontwikkeld was voor zeilers heeft Citroën besloten dit voor een breed publiek beschikbaar te maken dankzij de SEETROËN bril. De SEETROËN bril maakt gebruik van de Boarding RinM technology ontwikkeld door een start-up met dezelfde naam in het zuiden van Frankrijk. Dit geteste en gepatenteerde model werkt in 95% van de gevallen.

Dankzij een bewegende vloeistof in de ringen rond de ogen, aan de voor- en zijkant van het hoofd, recreëert de bril de lijn van de horizon, om zo het conflict, en dus de aandoening, tussen de zintuigen op te lossen. Het design van de bril is van 5.5, een design studio uit Parijs, die de huisstijl van het merk Citroën heeft vertaald naar een bril met in wit 'soft-touch' plastic.

Hoe werkt de bril:

Doe de bril op zodra de symptomen zich manifesteren.

Na 10 tot 12 minuten zorgt de bril ervoor dat de hersenen opnieuw synchroniseren met de beweging die door het binnenoor waargenomen wordt terwijl de ogen gericht zijn op een niet-bewegend object zoals een smartphone of een boek.

Zet de bril af en geniet van de reis.

De bril is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen boven de 10 jaar (aangezien hun binnenoor nog groeit).

De bril heeft geen glazen dus kan door iedereen gedragen worden, zelfs over een andere bril.

Vanaf vandaag is de bril te koop voor € 99,- in de Citroën lifestyle webstore, lifestyle.citroen.com