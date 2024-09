Citroen is 100 jaar in Nederland

De oprichting van Citroën Nederland markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van het Franse merk. In de officiële advertentie die op 15 oktober 1924 werd gepubliceerd, is te lezen: "Wij hebben de eer het geëerde publiek kennis te geven, dat op 2 oktober 1924 opgericht is de Nederlandsche Naamlooze Vennootschap Automobiles Citroën, gevestigd te Amsterdam, Weteringschans No. 81/89, aan het hoofd waarvan tot Directeur is benoemd onder verantwoordelijkheid van den Raad van Beheer, de Heer R. Van Mill Jr. te Amsterdam."

Door de oprichting van Automobiles Citroën werd het plan van André Citroën, oprichter van het merk, verwezenlijkt om in Nederland de verkoop van Citroën-modellen in eigen beheer uit te voeren. Kort daarna begon het merk al snel met het publiceren van advertenties in de landelijke kranten om Citroën op de kaart te zetten in alle provincies. In een advertentie uit 1925 over de 10 P.K. is te lezen: "De 10 P.K. Citroën kan door de lage verbruiks- en onderhoudskosten gemakkelijk wedijveren met wagens van mindere sterkte. De 10 P.K. is uitgerust met ballonbanden." De nieuwprijs van de 10 P.K. Citroën bedroeg toentertijd 2.100 gulden. De driezits 5 P.K. Torpedo, ook uitgerust met comfortabele ballonbanden, had een vanafprijs van 1.700 gulden. Als tweezitter was dat 1.475 gulden.

Comfort

Zelfs in 1925 werd al duidelijk dat het bereikbaar maken van mobiliteit voor het grote publiek en het bieden van comfort hoog in het vaandel stonden bij Citroën. "Het devies van Citroën is nog steeds economie, comfort, snelheid en veiligheid", stond in een advertentie gepubliceerd in 1925. De populariteit van Citroën in Nederland groeide gestaag en al snel werd een lijst van officieel aangestelde agenten samengesteld, zodat Citroën een landelijk dekkend netwerk kreeg. Citroën hanteerde pakkende leuzen in advertenties: "Voorjaarsverrassing! 'N Citroën voor den prijs van een motor met zijspan", of "Een aanbieding die gij eens ernstig in overweging moet nemen."

Citroën groeide verder door en vestigde een sterke positie in het Nederlandse straatbeeld. Niet alleen met personenauto's overigens, maar ook met bedrijfswagens. Om de groei van Citroën in Nederland in goede banen te leiden, betrok Citroën in 1931 het zogeheten Citroëngebouw, ook bekend als de Citroëngarage. Dit pand - ontworpen door Jan Wils en te vinden aan het Stadionplein in Amsterdam - was van oorsprong een garage/showroom en deed tot 2014 dienst als hoofdkantoor van Citroën Nederland.

Hoogtepunten

De 100-jarige geschiedenis van Citroën in Nederland kent talloze hoogtepunten. Van de introductie van de Citroën Traction Avant, één van de eerste in grote serie gebouwde voorwielaangedreven auto's, tot de 2CV die een symbool van eenvoud en betaalbaarheid werd. Ook de Citroën DS, bekend om zijn vooruitstrevende ontwerp en geavanceerde technologie, maakte een grote impact in Nederland.

Na terugkeer van de vrede in 1945 was Citroën uitermate populair; Nederland was een 'voorrangsland' van de fabriek en zo kon het fabrieksfiliaal bijna alle uit Frankrijk toegestane leveringen voor zijn rekening nemen. De onsterfelijke 2CV, in ons land liefkozend tot Eend omgedoopt, kent aanvankelijk slechts een bescheiden aantal kopers. Het model beleefde zijn export-primeur tijdens de RAI autotentoonstelling in 1952. Door de spraakmakende reclames die door Karel Suyling werden bedacht, zou het model een enorme populariteit hebben. En wanneer de Traction midden jaren 50 wordt vervangen door de DS19 - de Snoek, weer zo'n dierennaam - blijkt deze gestroomlijnde berline ook aan te slaan bij de Nederlandse kopers. Tot 1976 werden er niet minder dan 34.000 geleverd - tot aan het leger, politie, het Koninklijk Huis en ambulancediensten aan toe. Op zoek naar een bestelwagen met een groot laadvolume kopen veel bedrijven en zelfstandigen een HY, de 'ribbelbus' die in de jaren 60 nog aan het Stadionplein geassembleerd zou worden.

De Citroën BX vormt een ander hoogtepunt. Dit model vond in Nederland gretig aftrek dankzij eigenschappen als praktisch, ruim, comfortabel en scherp geprijsd, precies zoals moderne Citroën-modellen. Door de grote schare fans werden ook andere modellen steeds weer een succes. Van de GS - Auto van het Jaar tijdens de RAI van 1971 - via onder andere de SM, CX, Visa, AX, XM, Xantia en zelfs vrachtwagens tot de huidige modellenreeks. In 1996 verscheen de Citroën Saxo op de Nederlandse markt, een model dat vooral onder jonge bestuurders gretig aftrek vond vanwege zijn sportieve karakter en gunstige prijs.

Uitdagingen

Uiteraard waren er ook uitdagende periodes, zoals de economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw en de Tweede Wereldoorlog en recentelijk nog de coronacrisis. Maar steeds opnieuw toonde Citroën veerkracht. Onlangs nog toonde Citroën het gedurfde conceptmodel oli waarvan meerdere elementen te vinden zijn op de nieuwe, volledig elektrische ë-C3.

Stellantis

In april 1976 werd Citroën onderdeel van de PSA Group, wat leidde tot versterkte innovatie en verdere groei van het merk. In 2021 fuseerde PSA Group met Fiat Chrysler Automobiles (FCA) tot Stellantis; nu een van de grootste aanbieders van mobiliteit ter wereld. Onder de vlag Stellantis blijft Citroën karakteristieke modellen op de markt brengen, met een onveranderd sterke focus op onderscheidend design, indrukwekkend comfort en toegankelijkheid voor het grote publiek.

100 jaar

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Citroën Nederland is een jubileumboekje verschenen. Hierin wordt de geschiedenis van het Franse merk in Nederland belicht aan de hand van talloze oude Citroënadvertenties. Meer informatie is te vinden op Citrovisie.nl.