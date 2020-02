Citroen introduceert Ami

27 februari 2020 | Citroën presenteert de Ami, een uitermate compacte, 100% elektrisch aangedreven tweezitter, die individuele mobiliteit in de stad voor iedereen bereikbaar moet maken. Hij is namelijk zonder B-rijbewijs en tegen relatief lage kosten te rijden. De Ami is er in Frankrijk voor een aanschafprijs vanaf ca. 7.000 euro (6.000 euro na aftrek van de milieubonus), met een huurconstructie vanaf 19,99 euro per maand en via carsharing vanaf 0,26 euro per minuut.

Dankzij de 100% elektrische aandrijving is hij fluisterstil én lokaal emissievrij. De topsnelheid bedraagt 45 km/h. De 5,5 kWh-batterij is goed voor aan actieradius van maximaal 70 km. Het opladen gaat heel via een conventioneel 230V-stopcontact. Hier is de batterij in 3 uur volledig te laden. Uiteraard is de Ami ook (sneller) te laden bij publieke laadpunten of met een wallbox.

De Ami is geïnspireerd op de AMI ONE Concept uit 2019. Symmetrie speelt daarbij een belangrijke rol. De twee grote deuren zijn bijvoorbeeld identiek: aan de bestuurderszijde opent het portier 'tegengesteld' en aan passagierszijde conventioneel. De bumpers vóór en achter vallen tevens op door repeterende vormen. Ook dankzij de 'dubbeldekkersignatuur' van koplampen en knipperlichten, het grote glasoppervlak en speciaal ontworpen 14-inch wielen op de hoeken van de carrosserie 'staat' de Ami. En dan zijn er ook nog eens mogelijkheden om persoonlijke accenten toe te voegen. Dankzij de ultracompacte afmetingen (L/B/H: 2,41/1,39/1,52 m) is er altijd een parkeerplek te vinden. En met een draaicirkel van 7,20 meter is de Ami uitermate wendbaar.

De Ami heeft een volledig afgesloten interieur. Met een verstelbare bestuurderstoel en daarnaast een vaste passagiersstoel biedt hij plaats voor twee. Nostalgisch detail: de ramen opzij zijn te openen door ze omhoog te klappen, precies als bij de 2CV destijds. Ook in het interieur met handige opbergmogelijkheden is duidelijk zichtbaar dat de AMI ONE Concept de inspiratiebron voor de Ami was. Boven het stuur bevindt zich bijvoorbeeld een display met geblokte graphics. Deze zorgen ervoor dat de bestuurder belangrijke informatie in één oogopslag ziet. De smartphone fungeert in de Ami als het belangrijkste display. Hiermee hebben de inzittenden bijvoorbeeld toegang tot navigatie- en muziekfuncties. Via de My Citroën app is belangrijke informatie via de smartphone op te vragen. Denk daarbij aan de resterende actieradius, de laadstatus van de batterij, de tijd die nog nodig is om de batterij volledig te laden en de kilometerstand. Ook geeft de app een seintje als onderhoud noodzakelijk is en hij wijst hij de weg naar laadpunten in de omgeving.

In Frankrijk geldt de Ami als een lichte vierwieler, die zonder rijbewijs mag worden bestuurd. Franse jongeren vanaf 14 jaar, die in het bezit zijn van een verkeersveiligheidscertificaat, mogen met de Ami op weg. In Nederland mag de Ami worden bestuurd door jongeren vanaf 16 jaar.

Met de Ami wil Citroën de doorbraak forceren van betaalbare elektrische mobiliteit. In Frankrijk biedt Citroën bijvoorbeeld deze opties aan:

Huur voor lange termijn: deze optie is bedoeld voor mensen die privé of zakelijk continu de beschikking over de Ami willen hebben. In Frankrijk is deze huurvorm beschikbaar vanaf € 19,99 per maand na een aanbetaling van € 2.644 (inclusief ecobonus van € 900, looptijd 48 maanden).

Carsharing: Via free2move in Frankrijk is de Ami ook per minuut, per uur of per dag beschikbaar. De prijs per minuut bedraagt € 0,26. Een beschikbare Ami is via een app te lokaliseren en in te zetten.

Koop: In Frankrijk is de Ami te koop vanaf € 6.900. Dankzij de ecobonus van € 900, die daar geldt, komt de eindprijs op € 6.000.

Ook het aanschafproces weerspiegelt het karakter van de Ami. Speciaal voor het nieuwe model heeft Citroën namelijk een wereldwijd digitaal ecosysteem opgezet. Hier is 24/7 alle informatie te vinden en tevens is dit de plek om de tweezitter te configureren, een proefrit aan te vragen, de order te plaatsen en de betaling uit te voeren. Als alle stappen zijn doorlopen, wordt de Ami thuis of via de Citroën-dealer afgeleverd.

De Citroën Ami wordt medio 2021 op de Nederlandse markt verwacht. Rekening houdend met wettelijke en fiscale regelgeving streeft Citroën hier naar dezelfde opties voor de inzetbaarheid van de Ami als in Frankrijk. De Nederlandse prijzen voor koop, huurkoop en eventuele carsharing worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.

