Citroen integreert ChatGPT

Enerzijds verbetert deze functie de spraakherkenning die al beschikbaar is in de genoemde modellen van Citroën, waardoor die de natuurlijke taal dichter benadert en nauwkeuriger reageert. Anderzijds léért deze functie ook, waardoor die een reisgenoot wordt die complexe vragen begrijpt en beantwoordt en advies kan geven over uiteenlopende onderwerpen. ChatGPT is onderdeel van het Connect PLUS Pack (of te activeren via het contract voor de online navigatie in modellen die vóór juli 2023 besteld zijn).

Verbeterde spraakherkenning is een van de belangrijkste voordelen van ChatGPT. Dankzij de sterke ontwikkeling van natuurlijke taalverwerking is spraakherkenning verbeterd en reageert het nauwkeuriger en responsiever. Daardoor kunnen bestuurders op een natuurlijke, soepele manier met de auto communiceren. Met gesproken opdrachten zijn de interieurtemperatuur aan te passen of te navigeren zonder de ogen van de weg te nemen. Bovendien kan het systeem, als een menselijke assistent met algemene kennis op een oneindig aantal gebieden, "gesprekken" voeren en antwoorden geven.

Deze innovatie illustreert het streven van Citroën om technologie te integreren die niet alleen de rijbeleving, maar ook het comfort en gebruiksgemak in de auto verbetert. ChatGPT is een assistent die informatie geeft op elke vraag; advies over zeer uiteenlopende onderwerpen, informatie over museumbezoek, beschikbare hotels, wat de juiste wijn is bij vis et cetera...

Voor de C4, C4 X, C5 X, Berlingo, SpaceTourer en Jumpy is ChatGPT toegevoegd aan het Connect PLUS Pack. Dat geldt voor de modellen die sinds 3 juli 2023 zijn geleverd. Het abonnement daarop is voor een periode van twaalf maanden bij de prijs van de auto inbegrepen, met de optie om voor € 9,90/maand te verlengen. Als die periode van twaalf maanden nog loopt, voegt Citroën ChatGPT voor de rest van de twaalf maanden zonder extra kosten aan het Pack toe. Daarna is ChatGPT beschikbaar zodra het Connect PLUS Pack-abonnement wordt verlengd.

Voor modellen die vóór 3 juli 2023 zijn geleverd, kan ChatGPT als on-demand-functie worden aangeschaft voor € 1,50 per maand of € 15 per jaar via het Connected Navigation-contract.