Citroen HY

Citroen HY bestaat 70 jaar

17 september 2017 | In september 1947 presenteert Citroën op het Salon van Parijs zijn nieuwe lichte bestelwagen. Citroëns originele kijk op het concept resulteert in een robuuste, ruime besteller met een laag eigengewicht en een groot laadvolume. De Citroën HY zou in al zijn veelzijdigheid het voorbeeld voor een hele generatie bestelbussen worden en dat tot het begin van de jaren tachtig volhouden.