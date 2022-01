Citroen

Citroen Berlingo en SpaceTourer alleen nog elektrisch

11 januari 2022 | Vanaf januari 2022 zijn louter nog de elektrisch aangedreven versies van de Berlingo of SpaceTourer te bestellen. Met deze actie pakt Citroën de verduurzaming binnen zijn aanbod op in het segment van de MPV en Ludospaces. De brandstofaangedreven versies zullen beschikbaar blijven als bedrijfswagens en voor markten buiten Europa. Gezien de productiesituatie zullen de laatste in 2021 geplaatste bestellingen voor versies met brandstofmotor in de loop van 2022 worden uitgeleverd in Europa. Let wel, de Grand C4 SpaceTourer, die tot 7 personen kan vervoeren, is nog steeds beschikbaar als versie met brandstofmotor.

