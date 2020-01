3 primeurs bij Citroen tijdens Autosalon Brussel 2020

3 januari 2020 | Citroën trapt 2020 af met een grote stand op de Autosalon van Brussel. In "La Maison Citroën" staan binnenkort drie primeurs te schitteren, samen met de overige modellen uit het huidige aanbod. Het grootste nieuws in Brussel is de C5 Aircross SUV Hybrid, de nieuwe ë-Comfort Class Silent Urban Vehicle met geavanceerde plug-in hybrid-technologie. Citroën neemt ook twee Benelux-primeurs mee naar de Belgische hoofdstad: de Ami One Concept én de SpaceTourer The Citroënist Concept.

De C5 Aircross SUV Hybrid is heeft een gemiddeld verbruik van 1.7l per 100 km en een gemiddelde CO2-uitstoot van 39 g/km. De deels van MRB vrijgestelde plug-in hybrid combineert alle voordelen van 100% elektrisch rijden van dagelijkse korte ritten met de veelzijdigheid en de actieradius van een benzinemotor voor het afleggen van lange(re) afstanden. Met zijn onderstel met Progressive Hydraulic Cushions, waarop twintig patenten zijn geregistreerd, strijkt hij op eigen wijze slecht wegdek glad. De Advanced Comfort Seats bieden de inzittenden een bijzondere zit en op de tweede rij heeft de C5 Aircross SUV Hybrid drie verstel-, verschuif- en neerklapbare stoelen. Naast de elektrische aandrijving is de rust in het interieur te danken aan de speciale akoestische ruiten die minder exterieurgeluid binnenlaten.

De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid combineert een 180 pk sterke PureTech benzinemotor met een 80 kW sterke elektrische motor en de speciale ë-EAT8-transmissie. De elektromotor wordt gevoed door een 13,2 kWh sterke Li-Ion batterij die het mogelijk maakt om tot 50 kilometer (WLTP) elektrisch te kunnen rijden. In hybridemodus heeft de voorwielaangedreven SUV de beschikking over een systeemvermogen van 225 pk en een maximumkoppel van 320 Nm. De C5 Aircross SUV Hybrid is nu te bestellen. De eerste exemplaren van deze plug-in hybrid arriveren medio juli bij de Nederlandse Citroën-dealers. Hij is ook beschikbaar als Business Edition vanaf € 41.740, met een bijtelling vanaf € 286 (gebaseerd op fiscale waarde van € 40.900 en een inkomstenbelastingpercentage van 38,10%).

De nieuwe C5 Aircross SUV Hybrid is een belangrijk onderdeel van het elektrificatie-offensief van het merk en slaat een brug naar volledig elektrisch rijden. In navolging van de elektrische C-ZERO en de Berlingo (Multispace) wordt begin dit jaar de elektrische Jumper geïntroduceerd. Later dit jaar introduceert Citroën de emissievrije Jumpy, die op zijn beurt in 2021 wordt gevolgd door de elektrische New Berlingo Van. In de loop van 2020 trekt Citroën het doek van nog meer nieuwe (deels) elektrische modellen.

De Ami One concept, die in Brussel zijn Benelux-debuut beleeft, is een voorbode van een nieuwe elektrische (deel)auto die bedoeld is voor stedelijke mobiliteit. Met zijn ultracompacte formaat is hij super wendbaar én vrijwel overal te parkeren. Het canvas cabriodak maakt het mogelijk om nog intenser van de stad te genieten. Gebruikers kunnen de (deel)auto met de smartphone ontgrendelen en door hem in de speciale houder te plaatsen, vindt automatisch een koppeling met de Ami One plaats. Apps worden dan in het blikveld van de bestuurder geprojecteerd en zijn via het display van de auto of met stemcommando's te bedienen. Eenmaal gearriveerd op de bestemming, kan de gebruiker de Ami One in deelfunctie achterlaten. Na het vergrendelen met de smartphone is de auto weer klaar voor een volgende gebruiker. Met zijn actieradius van 100 kilometer is de Ami One klaar voor intensief stadsgebruik.

De derde primeur in Brussel is de SpaceTourer The Citroënist Concept. De naam van deze concept car zegt alles over zijn DNA. In de geest van het Citroën Advanced Comfort programma maakt de SpaceTourer The Citroënist Concept avontuurlijk kamperen in alle comfort mogelijk. Het ontwerp biedt ruimte voor passagiers én hun uitrusting. Hij beschikt onder meer over een opslagsysteem dat speciaal is ontworpen om de Rider The Citroënist by Martone, een unieke voor Citroën ontworpen fiets, te vervoeren. De SpaceTourer The Citroënist Concept is speciaal ontwikkeld voor een vrij én connected leven. Het camperconcept heeft een ruimtelijke interieurindeling en een pop-up dak. De luxueus afgewerkte cabine van de SpaceTourer The Citroënist Concept is onder meer voorzien van een praktische en volledig verbonden multimedia-unit met een groot beeldscherm. De BlueHDi-motor, die ook kan rijden op biodiesel zorgt op elk moment voor vermogen en trekkracht.

De drie primeurs zijn, samen met een groot aantal andere Citroëns, te bewonderen van 10 tot 19 januari op de stand in hal 3 van het Brussel Expo.