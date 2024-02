Citroen prijst C4 mild hybrid

De nieuwe Hybrid 136 ë-DCS6 aandrijflijn van de Citroën C4 en C4 X bestaat uit verschillende componenten. Een 1,2-liter PureTech-benzinemotor van de nieuwste generatie vormt het hart van de aandrijflijn. Daarnaast heeft het model een geëlektrificeerde ë-DCS6 transmissie met dubbele koppeling en ingebouwde elektromotor met een piekvermogen van 21 kW (28 pk) en een maximumkoppel van 55 Nm. Het systeemvermogen van de mild-hybride aandrijflijn komt uit op 100 kW (136 pk).

De nieuwe aandrijflijn belooft meer souplesse en betere prestaties bij lage toerentallen. Over kleinere afstanden is volgens de fabrikant volledig elektrisch te rijden, bijvoorbeeld tijdens manoeuvreren, in een 30 km/u-zone of een parkeergarage.

De ingebouwde elektromotor heeft een dubbelfunctie. Tijdens het accelereren ondersteunt hij de benzinemotor en tijdens afremmen opereert de elektromotor als generator om de 48V-accu van het hybridesysteem op te laden. Bovendien beschikt de mild-hybride aandrijflijn over een regeneratief remsysteem om extra energie terug te winnen. Het theoretische resultaat is een 10 tot 15% lager brandstofverbruik in vergelijking met de 1.2 PureTech 130 EAT8-versie waarvoor deze mild-hybride versie in de plaats komt.

Prijzen

Er is keuze uit twee uitvoeringen: de Plus en Max. De Plus-uitvoering van de Citroën C4 is verkrijgbaar vanaf € 33.575 (fiscale waarde € 32.675). De mild-hybride C4 X in Plus-variant start bij € 34.625 (fiscale waarde € 33.725).

Plus

De Plus heeft de uitrusting van de basisversie You, waaronder het standaard aanwezige 10-inch kleuren touchscreen met draadloze Apple CarPlay ondersteuning en een standaard veiligheidsuitrusting. De Plus biedt daar bovenop Full LED-koplampen, een achteruitrijcamera met Top Rear Vision (180 graden weergave van ruimte achter de auto), 18-inch Aeroblade-velgen, een 5,5-inch digitaal instrumentarium en Advanced Comfort Seats met 15 mm extra schuimvulling en een gecapitonneerd oppervlak.

Max

Als Max-uitvoeringen bieden de Citroën C4 en C4 X Hybrid 136 ë-DCS6 extra's zoals een navigatiesysteem met 10-inch kleurentouchscreen inclusief Connected Navigatie, een in leder afgewerkt stuurwiel met Chrome Satin accenten, een automatisch dimmende binnenspiegel, head-up kleurendisplay, Keyless Entry & Start, dodehoekdetectie, Adaptieve Cruise Control en het Smart Pad Support Citroën: een dashboardlade met de mogelijkheid tot tablethouder. Ook een automatische grootlichtassistent en Active Safety Brake met herkenning van voetgangers, fietsers en nachtfunctie zijn standaard op de Max-versie.

De vanafprijs van de C4 Hybrid 136 ë-DCS6 Max bedraagt € 35.575 (fiscale waarde € 34.675) en de C4 X met dezelfde aandrijflijn is er als Max vanaf € 36.625 (fiscale waarde € 35.725).

Prijzen Citroën C4 per 9 februari 2024:

PureTech 100 S&S MT6 You: € 30.825 (fiscale waarde € 29.925)

PureTech 130 S&S MT6 You: € 32.475 (fiscale waarde € 31.575)

Hybrid 136 ë-DCS6 Plus: € 33.875 (fiscale waarde € 32.675)

Hybrid 136 ë-DCS6 Max: € 35.575 (fiscale waarde € 34.675)

EV 50 kWh 100 kW (136 pk) You: € 37.655 (fiscale waarde € 36.655)

EV 50 kWh 115 kW (156 pk) Plus: € 39.905 (fiscale waarde € 38.915)

EV 50 kWh 115 kW (156 pk) ë-Series: € 41.905 (fiscale waarde € 40.915)

EV 50 kWh 115 kW (156 pk) Max: € 41.905 (fiscale waarde € 40.915)

Prijzen Citroën C4 X per 9 februari 2024: