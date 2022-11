Citroen maakt prijzen C4 X bekend

De Citroën ë-C4 X is voorzien van de nieuwste generatie infotainment, MyCitroën Drive Plus. Het biedt de klant een pakket aan connectiviteit en verbonden diensten. In Europese landen met een goed ontwikkelde markt voor geëlektrificeerde auto's, zoals Nederland, brengt Citroën alleen de volledig elektrische ë-C4 X op de markt. Met zijn 100 kW (136 pk) sterke elektromotor, WLTP-actieradius tot 360 km en een bagageruimte van 510 liter is de ë-C4 X geschikt voor verreweg de meeste ritten.

Uitrustingsniveaus

De nieuwe Citroën ë-C4 X biedt keuze uit de uitrustingsniveaus Feel, Feel Pack en Shine. De Feel is standaard uitgerust met onder meer drie rijmodi, digitaal instrumentenpaneel, 18 inch lichtmetalen velgen, met leder bekleed stuurwiel, automatische airconditioning met actief carbonfilter, infotainment met 10-inch touchscreen met Apple Carplay en het onderstel met Progressive Hydraulic Cushions. Voor de veiligheid behoren ook onder meer Active Lane Departure Warning System, Active Safety Brake met voetgangersherkenning en verkeersbordherkenning tot de standaarduitrusting.

De Feel Pack is leverbaar voor € 41.600,- en voegt daar een luxere afwerking en enkele comfortzaken aan toe, zoals achteruitrijcamera en Citroën Advanced Comfort Seats. Uitrustingsniveau Shine is leverbaar voor € 44.690,- en beschikt over onder meer Active Safty Brake met nachtfunctie, Keyless Entry & Start, Head up display, stuurwielverwarming en luxe bekleding. Eveneens standaard aanwezig is My Citroën Drive Plus met TomTom-navigatie en bediening via een 10-inch HD-touchscreen.

Citroën produceert de nieuwe ë-C4 X uitsluitend in Europa, bij de Stellantis Villaverde-fabriek in Madrid, Spanje. De marktintroductie start in het najaar van 2022.