Citroen C4 X nu ook met benzinemotor

Beide benzinemotoren zijn al bekend uit de Citroën C4. De PureTech 100 S&S heeft een cilinderinhoud van 1.199 cm3 en een vermogen van 74 kW (100 pk). De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het gecombineerde verbruik van de C4 X PureTech 100 S&S bedraagt 5,3 l/100 km en de CO2-emissie is 120 g/km (WLTP). Deze versie is voorzien van een start-stopsysteem en heeft energielabel A.

De Citroën C4 X PureTech 130 S&S EAT8 is eveneens uitgerust met een start-stopsysteem en is gekoppeld aan een automatische achttrapstransmissie. De cilinderinhoud is gelijk aan die van de PureTech 100-motor maar het vermogen ligt op 96 kW (130 pk). Het gecombineerde verbruik van de PureTech 130 S&S bedraagt 5,7 l/100 km en de CO2-emissie is 129 g/km (WLTP). Deze motorversie heeft energielabel B.

Uitrusting

De Citroën C4 X PureTech 100 S&S Feel is standaard voorzien van onder meer zes airbags (front- zij- en gordijnairbags), bandenspanningscontrole, remassistent, ESP met ASR, full-LED-koplampen en een regensensor. Er zijn ook diverse rijhulpsystemen, zoals Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert, Hill Start Assist, verkeersbordherkenning en parkeersensoren achter. Er is een 10-inch touchscreen en Radio Bluetooth met vier speakers. Deze versie staat op 18-inchwielen en is net als alle versies van de C4 X voorzien van het veersysteem met Citroën Progressive Hydraulic Cushions.

De C4 X PureTech 130 S&S EAT8 met Feel Pack biedt een digitaal 5,5-inch instrumentenpaneel, een achteruitrijcamera met 180o-weergave en lichtmetalen 18-inchwielen. De topuitvoering Shine voegt daar onder meer Adaptieve Cruise Control, Keyless Entry & Start en parkeersensoren vóór aan toe. Ook is de Shine-uitvoering voorzien van lederen bekleding en een uitgebreid infotainment- en navigatiesysteem met 10-inch touchscreen.