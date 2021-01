Rij-impressie | Zet alle compacte auto's van dit moment op een rij en de Citroën C3 springt eruit. De ronde, harmonieuze vormen in combinatie met de zelfverzekerde blik van de koplampen geven de C3 een unieke persoonlijkheid. Bovendien oogt de C3 groter dan de doorsnee modellen in dit segment. Voor modeljaar 2021 is het uiterlijk vertoon zelfs naar een nog hoger plan getild. De vraag is daarom: is de Citroën C3 ook een verstandige keuze?

In 2016 legde Citroën de basis. De derde generatie van de C3 was stoer en gedurfd, maar het ontwerp was niet harmonieus. Dat is precies wat er aan het model voor 2021 is verbeterd. Middels kleine aanpassingen in onder andere de voorbumper, de koplampen en de breedstralers is de vormgeving nu wel in balans. De onderscheidende factor is gebleven, maar de aantrekkingskracht is dankzij de aanpassingen vergroot.

De vele "personalisatiemogelijkheden" zijn uitgebreid. Voorheen waren er 36 varianten van kleuren en decoraties beschikbaar, vanaf modeljaar 2021 zijn dat er 97. Zo is de testauto uitgevoerd in de nieuwe kleur "Spring Blue", gecombineerd met zwarte bumpers en stootranden, witte accenten en zelfs een enorme sticker om het dak op te vrolijken!

Ruimte en uitrusting

Net zoals bij alle andere recente modellen legt Citroën de nadruk bij de C3 op comfort. Het interieur is daarom minder frivool dan het exterieur, met materialen die op hout (inleg dashboard) en leder (randen stoelen, deurhendels) lijken. Het interieur heeft daarom een uitgesproken warme en uitnodigende ambiance.

De zogenaamde "Advanced Comfort" stoelen combineren meerdere materialen om een stevige vorm, maar een zacht zitvlak te bieden. Echter, deze stoelen zijn in de C3 een stuk kleiner dan in de Citroëns C4 en C5. Daarom zit de C3-rijder meer op de stoelen dan er comfortabel in. De ruimte achterin is matig, zoals bij de meeste auto's van deze omvang. Alleen wanneer de bestuurder en bijrijder de stoelen extra naar voren zetten, is achterin voldoende beenruimte voor volwassenen.

Het aantal knoppen op het dashboard is beperkt door zoveel mogelijk functies te bedienen via het centrale beeldscherm of de toetsen of het stuurwiel. Dit werkt in de praktijk goed, op enkele details na. Zo zijn de verwarming en recirculatie-functie alleen vanuit een menu te bedienen en dat leidt af van het rijden. Wie de aanvoer van buitenlucht routinematig afsluit bij het inrijden van een tunnel moet nu steeds door een menustructuur werken, terwijl een minder gebruikte achterruitverwarming nog wel een fysieke knop heeft.

Het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem scoort een voldoende, maar niet meer dan dat. Het geluid van het audiosysteem is wollig, alsof de luidsprekers achter een gordijn zijn geplaatst. Zelfs wanneer het navigatiesysteem niet in gebruik is (of een navigatie-applicatie op de smartphone wordt gebruikt via Apple CarPlay / Android Auto) klinken toch waarschuwingen van het ingebouwde navigatiesysteem. Bij iedere snelheidscontrole of roodlichtcamera zwaait de C3 paniek alsof de wereld vergaat. Wat denken de makers? Dat de bestuurder zonder die waarschuwing ieder rood licht en iedere snelheidsbeperking stelselmatig negeert?

De belangrijkste verbetering voor modeljaar 2021 zit in de actieve veiligheidssystemen. Zo kan de C3 automatisch remmen voor gevaar en waarschuwen voor objecten in de dode hoek. Het aantal sensoren van de parkeerhulp is uitgebreid tot zes. Echter, het beeld van de achteruitrijcamera is korrelig en alhoewel er hulplijnen worden getoond, bewegen deze niet mee met de besturing. Dankzij automatisch grootlicht is rijden in het donker veiliger geworden, zonder dat tegenliggers worden gehinderd. Bij het wegrijden van een helling houdt de C3 de voetrem automatisch enkele seconden vast om achteruitrollen te voorkomen. Met al deze systemen is de C3 weer bij de tijd, maar loopt Citroën zeker niet voorop.

Op zoek naar een Citroen C3?

bynco heeft er 132 vanaf € 7.895,-

Rijden

Kort voor de proefrit met de vernieuwde C3 zijn de geheel nieuwe Citroën C4 en C5 AirCross getest. Die hebben geheel of half elektrische aandrijving, maar de C3 is ook na de verjongingskuur leverbaar met louter conventionele verbrandingsmotoren. De eerste kennismaking met de C3 voelt daarom als een stap terug in de tijd (maar gelukkig ook in budget, want de C3 is beduidend voordeliger in aanschaf).

Omdat het motorenaanbod ongewijzigd is gebleven, is voor deze gelegenheid gereden met de meest populaire krachtbron: de 1.2 liter benzinemotor met 110 pk / 205 Nm. Na een koude start is deze motor ongewillig en moet voorzichtig met het koppelingspedaal worden omgesprongen om bokkensprongen te voorkomen. Ook wanneer de motor is warmgereden blijft merkbaar dat de krachtbron tot het uiterste is geknepen om het verbruik zo veel mogelijk te verlagen. Zowel met warme als koude motor schakelt de C3 zwaar en niet exact.

Hoe vaker en langer met de auto wordt gereden, hoe minder al deze zaken opvallen. Wanneer kalm wordt gereden is een verbruik van 4.5 liter per 100 km haalbaar. Als wordt aangedrongen is de "C3 PureTech 110" voldoende vlot, maar loopt het verbruik op tot 6 liter per 100 km. De rijgeluiden zijn gemiddeld voor een auto in dit segment.

Weggedrag

Zoals eerder gemeld, kiest Citroën nadrukkelijk voor comfort en dat komt uiteraard ook terug in het weggedrag. Daarom is de C3 voorzien van unieke schokbrekers die verschillend reageren op grote en kleine oneffenheden. Dat geeft de grotere modellen een statig karakter omdat ze met een zekere traagheid en waardigheid reageren op oneffenheden in het wegdek en commando's van de bestuurder.

In de kleinere en lichtere C3 is het effect van de "Progressive Hydraulic Cushions" wisselend. Op te snel genomen verkeersdrempels kan de C3 vreemde sprongen maken, terwijl kleinere oneffenheden juist beter worden gladgestreken dan bij andere compacte auto's.

Conclusie

Is de Citroën C3 een verstandige keuze? Dat hangt af van de voorkeur van de bestuurder. Puur rationeel gezien blinkt de C3 nooit echt uit. De motor, de zit, het onderstel en de elektronica zijn allemaal merkbaar op leeftijd en op al deze gebieden zijn concurrenten aan te wijzen die het beter doen. En wat zo jammer is: bij de grotere modellen van Citroën komen deze zaken juist perfect tot hun recht. Bij de C3 is alles echter net even kleiner, simpeler of goedkoper waardoor de charme of functionaliteit te wensen over laat.

Wat overblijft zijn het uiterlijk en het karakter. Dat is wat de C3 al bij de introductie van het model in 2016 uniek maakte en die zijn vanaf 2021 nog sterker geworden.

plus Bovengemiddeld comfortabel

Onderscheidende vormgeving min Zwaar en gevoelloos schakelen

Achterhaalde aandrijvingstechniek

Zinloze waarschuwingen van navigatiesysteem

