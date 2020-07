Citroen C1 tijdelijk als JCC

2 juli 2020 | Na de Citroën e-Mehari Art Car en C3 JCC+ lanceert Citroën opnieuw een speciale editie die ontworpen is in samenwerking met de Franse modeontwerper Jean-Charles de Castelbajac. Het betreft de nieuwe Citroën C1 JCC+ met unieke details, kleurrijke stijlelementen en een extra rijke uitrusting.

De Citroën C1 JCC+ combineert een eigen persoonlijkheid met opvallende in- en exterieurelementen in rood, blauw en geel. Zo is deze versie uitgevoerd met rode buitenspiegelkappen, gele accenten op de C-stijlen en zwarte 15-inch lichtmetalen wielen met blauwe wielnaafdoppen. De JCC+ uitvoering komt ook met matzwarte, kunststof wielkastverbreders, verchroomde raamlijsten en extra getinte achterste zijruiten en achterruit. Verder zijn op de voorportieren en de achterklep unieke JCC+ logo's te zien in de kleuren rood, blauw en geel. Elke Citroën C1 JCC+ is voorzien van een two tone carrosserie met een zwart dak ('Caldera Black'). Daarbij is 'Lipizan White' de standaard carrosseriekleur, terwijl 'Scarlet Red', 'Gallium Grey', 'Carlinite Grey' en 'Caldera Black' (zonder two tone definitie) optioneel beschikbaar zijn.

Het interieur onderscheidt zich door het rode dashboardpaneel, zwart/blauwe 'Ambiance JCC+' stoelbekleding en gele accenten voor de vloermatten. De versnellingspookknop en de omlijstingen van het multimediascherm zijn uitgevoerd in 'Glossy Black'. Het kleurrijke geheel wordt gecompleteerd door de gestikte JCC+ logo's in de hoofdsteunen en vloermatten.

De Citroën C1 JCC+ is gebaseerd op het uitrustingsniveau Shine met vijf portieren. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere het infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen, Apple Carplay, Android Auto en Mirrorlink, evenals een achteruitrijcamera, een met leder bekleed stuurwiel en elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels. Specifiek voor de Citroën C1 JCC+ komen daar nog automatisch geregelde airconditioning én automatisch inschakelende verlichting bij.

De C1 JCC+ met VTi 72 S&S benzinemotor en handgeschakelde versnellingsbak is per direct te bestellen voor prijzen vanaf € 16.380,-.

