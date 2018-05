Citroen C1 ondergaat facelift

7 mei 2018 | De Citroën C1 heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2018. Dankzij een nieuwe Citroën-logo en nieuwe kleuren en materialen is hij karaktervoller. Hij presteert beter dankzij nieuwe technologieën, belooft meer comfort en nieuwe Euro 6.2 motoren. Bovendien worden er twee speciale series uitgebracht: de C1 ELLE, in samenwerking met het magazine ELLE en de C1 Urban Ride. Deze twee speciale series kunnen nu worden besteld en zullen eind juni bij de Nederlandse dealer staan.

De C1 draagt nu ook het nieuwe logo van Citroën, net als de rest van het Citroën-gamma. Er zijn nieuwe kleurstellingen en materialen. De Citroën C1 is leverbaar in acht carrosseriekleuren, waaronder twee nieuwe, Nude (exclusief voor de C1), die Jelly Red vervangt en het frisse Calvi Blue in de plaats van Smalt Blue. Bovendien worden er twee nieuwe kleurschakeringen aangeboden voor de two tone versies (met het Noir Caldéra dak). In totaal kan gekozen worden uit 32 verschillende combinaties voor de een- en tweekleurige versie, de hatchback en de Airscape. In het interieur van de Citroën C1 kan de klant zijn persoonlijke smaak ver doorvoeren met een ruime keuze aan ambiances met nieuwe bekledingen, zoals de stoffen bekleding Square Blue en Color Packs in de tinten Satin Grey, Urban Blue, Glossy Black, White en Sunrise Red.

De C1 gaat met zijn tijd mee en zorgt ervoor dat ontspannen kan worden gereden waar de zes leverbare rijhulpsystemen (Active City Brake, Hill Start Assist, Lane Departure Warning System, een achteruitrijcamera en Keyless Entry & Start) aan bijdragen. 2018 wordt gekenmerkt door de introductie van nieuwe technologieën die een antwoord bieden op de behoefte aan mobiliteit in de stad en aan connectiviteit. Een greep uit het aanbod: Traffic Sign Recognition en Mirror Screen (Apple Car Play, Android Auto en Mirror Link), een functie die het scherm van een smartphone weergeeft op de tablet met 7 inch touchscreen.

De C1 belooft meer comfort dankzij een verbeterde akoestiek en een bijzonder comfortabele vering. De nieuwste motoren conform Euro 6.2: het nieuwe C1-gamma grijpt de gewijzigde emissienorm aan om de auto aan te bieden met een nieuw motorblok, de door Toyota ontwikkelde 3-cilinder 1-liter VTi. Dit biedt meer vermogen met 72 pk (momenteel 69 pk) en kan worden gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak (VTi 72 S&S) of een elektronisch bediende versnellingsbak (VTi 72 ETG).

Na de C3 ELLE eerder dit jaar wordt nu de Citroën C1 in het jasje van 'ELLE' gehuld. De Citroën C1 ELLE is voorzien van 15 inch lichtmetalen wielen PLANET en is opvallend in de exclusieve, tweekleurige versie Nude/Noir Caldéra dak, herkenbaar aan de specifieke sticker op de achterste zijruit en de extra getinte zijruiten en achterruit. Voor de C1 ELLE worden bovendien twee kleurcombinaties als optie aangeboden: Blanc Lipizan /Gris Gallium dak en Noir Caldéra / Gris Gallium dak. De samenwerking met het modetijdschrift is zichtbaar aan het aluminium plaatje met ELLE op de voorportieren.

Met het Pack Color 'ELLE' heeft het interieur gemêleerd grijze, stoffen bekleding Wave Light Grey' voorzien van sierstiksels in Cherry Pink. Dat er veel aandacht is besteed aan de kleurstelling in het interieur ziet men terug in het gebruik van de kleur Rose Anodisé bij het multimediapaneel en de dashboardstrip. Op het dashboard aan passagierszijde bevindt zich eveneens het 'ELLE' logo. De C1 ELLE heeft exclusieve vloermatten voor en achter met een Cherry Pink bies en een ELLE logo.

De Citroën C1 ELLE is ontwikkeld op basis van de meest rijk uitgeruste versie (Shine) met elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera, een via het stuurwiel bedienbaar MP3-compatible audiosysteem met vier speakers, een carkit met Bluetooth en een USB-aansluiting. De ELLE-versie biedt daarnaast ook: het Pack Comfort Plus met met automatische airconditioning en automatische inschakeling van de dimlichten. Daarnaast is de C1 ELLE standaard voorzien van Keyless Entry & Start. Optioneel is het Pack Drive Assist leverbaar met Active City Brake (noodremsysteem voor in de stad), Active Lane Departure Warning en Traffic Sign Recognition. Hij heeft een 7 inch touchscreen en een Mirror Screen-functie, want die is voortaan compatibel met Apple CarPlay, Android Auto en Mirror Link. De C1 ELLE 5-deurs hatchback wordt aangedreven door de VTi 72 S&S, een Euro 6.2 benzinemotor, die gekoppeld kan worden aan een handgeschakelde versnellingsbak. De speciale serie C1 ELLE kan besteld worden voor een vanafprijs van € 15.790 rijklaar (incl. BTW/BPM).

De tweede speciale serie die Citroën op de markt brengt heet C1 URBAN RIDE, een stoere en sportieve uitvoering. Deze robuust ogende stadsauto valt onder meer op met de buitenspiegelkappen in Noir Caldéra, de extra getinte zijruiten en achterruit en de carrosserie die is voorzien van wielkastverbreders in Noir Mat. De 15 inch lichtmetalen wielen PLANET Black (of met diamantglans als gratis optie) met contrasterende Sunrise Red wielnaafdoppen versterken zijn sportieve en exclusieve karakter. Deze look geeft de C1 een extra boost en past perfect bij de nieuwe carrosseriekleur Calvi Blue. Andere leverbare kleuren zijn: Gris Gallium, Gris Carlinite, Noir Caldéra en Blanc Lipizan (standaard). Daarnaast is deze speciale serie aan de buitenkant herkenbaar aan de speciale bestickering met grijze en oranje geometrische motieven op de C-stijlen.

Het grijs en oranje komt terug in het interieur. Het Pack Color Urban Ride zorgt voor een originele ambiance en benadrukt de harmonie tussen interieur en exterieur. De C1 Urban Ride heeft speciale Square Blue stoffen bekleding en decoratieve elementen in Orange Anodisé op het multimediapaneel en de dashboardstrip. De sokkel van de versnellingspook en de omlijsting van de ventilatieopeningen aan de zijkanten zijn uitgevoerd in Noir Brillant. Een sticker op het dashboard en speciale vloermatten voor een achter met het 'Urban Ride'-logo zijn eveneens standaard in deze speciale serie.

De Urban Ride is zowel voor de C1 hatchback als de C1 Airscape verkrijgbaar in een 5-deurs uitvoering. De cabrioversie van de C1 Urban Ride, met een groot (800 breed x 760 mm lang), elektrisch bedienbaar canvas schuifdak, wordt aangeboden met een soft top in 'Sunrise Red'.

De C1 Urban Ride heeft een rijk uitrustingsniveau vergelijkbaar met het meest luxe niveau (Shine). Hij onderscheidt zich door een technologie-update van het 7 inch touchscreen met Mirror Screen, voortaan compatibel met Apple CarPlay, Android Auto en Mirror Link. De Citroën C1 Urban Ride wordt aangeboden met de handgeschakelde Vti 72 S&S motor die Euro 6.2 conform is. De speciale serie C1 URBAN RIDE kan besteld worden in Nederland voor een vanafprijs van € 14.990 rijklaar (incl. BTW/BPM).