Citroen C1 aangepast voor modeljaar 2020

10 augustus 2020 | Citroën wijzigt het aanbod van de C1 met andere uitrustingsniveaus, nieuwe opties en een nieuwe carrosseriekleur. De Citroën C1 voor modeljaar 2020 is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 11.990 euro en arriveert medio augustus bij de Nederlandse dealers.

Met ingang van modeljaar 2020 is de basisuitvoering 'Live' optioneel leverbaar met een uitgebreider audiosysteem. Voor de meerprijs van € 350,- biedt het systeem DAB+ digitale radio, Bluetooth-connectie voor handsfree telefoneren en audiostreaming, vier luidsprekers, stuurwielbediening én een USB- en AUX-aansluiting.

Het tweede uitrustingsniveau in de C1-reeks, de 'Feel' voor prijzen vanaf € 14.350, is nu standaard uitgerust met handmatig te bedienen airconditioning met pollenfilter en recirculatie, evenals digitale radio DAB+ en 15 inch wielen met wieldoppen 'Comet'. Tevens is het optiepakket 'Pack Comfort' inhoudelijk gewijzigd. Voor de meerprijs van € 220 is de Citroën C1 voorzien van extra getinte achterste zijruiten en achterruit, verchroomde buitenspiegelkappen, toerenteller en een met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop.

De meest luxe uitvoering 'Shine' is er vanaf € 15.400,-. Standaard was deze uitgerust met een 7 inch touchscreen, Apple Carplay, Android Auto en Mirrorlink. Ook heeft deze een achteruitrijcamera, elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels en 15 inch lichtmetalen wielen. Voor modeljaar 2020 is de Shine voorzien van DAB+ digitale radio. Tegelijkertijd wordt het optiepakket 'Pack Nav' met een volledig geïntegreerd full-map navigatiesysteem, 3D weergave en kaartmateriaal voor 33 landen in Europa nu aangeboden voor de meerprijs van € 350,-. Dit alles geldt ook voor de Shine-uitvoering van de Citroën C1 Airscape (vanaf € 16.380,-) die zich onderscheidt met een elektrisch bedienbaar canvas dak dat over de gehele lengte kan openschuiven. De Feel-uitvoering van de C1 Airscape is komen te vervallen.

Verder is de Citroën C1, net als de nieuwe Citroën C3, leverbaar in de nieuwe carrosseriekleur Emerald, die de karaktervolle uitstraling versterkt. Elke versie van de C1 wordt aangedreven door een VTi 72 S&S benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Met uitzondering van de driedeurs Citroën C1 Live zijn alle uitvoeringen alleen beschikbaar als vijfdeurs (meerprijs € 360,-).

Op zoek naar een Citroen C1?

DAS import heeft er 1 vanaf € 15.684,-

Citroën C1 tijdelijk als JCC

2 juli 2020

Citroën C1 ondergaat facelift

7 mei 2018

Citroën stelt C1 Urban Ride voor

23 september 2014

Eerste mijlpaal verkopen Citroën C1

5 augustus 2014