Nieuwe Citroen Berlingo nu in Nederland

5 december 2018 | Citroën onthulde begin dit jaar de derde generatie Berlingo. Design en comfort zijn helemaal actueel. Twee eigenschappen waaraan deze icoon, waarvan meer dan 1,7 miljoen exemplaren zijn verkocht, zijn succes te danken heeft. Deze ruime auto met de nieuwe Citroën brand identity is nu verkrijgbaar met een vanafprijs van 28.620 euro inclusief BTW/BPM en kosten rijklaar maken (Live - PureTech 110 S&S).

De modulariteit en binnenruimte zijn verbeterd (drie eenvoudig wegklapbare, losse achterstoelen, vlakke vloer tot bij de neerklapbare voorste passagiersstoel, 2,70 m laadlengte, 100 l meer bagageruimte). De nieuwe Berlingo is gebouwd op hetzelfde EMP2-platform waar o.a. ook de C5 Aircross en C4 Spacetourer op gebouwd zijn. Door toepassing van dit platform kunnen er tot wel 19 mogelijke rijhulpsystemen geboden worden. De nieuwe Berlingo kan worden uitgerust met 19 rijhulp- en 4 connectiviteit-systemen, de nieuwste motoren, de EAT8 automaat en uiteraard een comfortabele vering.

De Berlingo is beschikbaar in een M- en een XL-versie, respectievelijk 4,40 m en 4,75 m lang met keuze uit 5 of 7 zitplaatsen. De XL-variant heeft 1.050L bagage-inhoud en optioneel 7 zitplaatsen. Ook het volledig nieuwe interieur is in lijn met de rest van het modellengamma. Modern, ruimtelijk, 8 inch touch screen, en helemaal in combinatie met het Modutop panoramadak en met ontelbare opbergmogelijkheden.

Er zijn 3 uitrustingsniveau's beschikbaar, te weten: LIVE, FEEL en SHINE. De laatste variant kan daarnaast uitgerust worden met het XTR-pakket. Dit pakket bestaat uit speciale exterieurdetails in combinatie met 17 inch lichtmetalen velgen en een specifiek XTR-interieur.

Momenteel zijn 3 motorisaties beschikbaar, PureTech 110 S&S, BlueHDi 100 S&S en BlueHDi 130 S&S. In een later stadium komt ook de PureTech 130 met EAT8-transmissie voor de Berlingo beschikbaar. De vanafprijs van de nieuwe Citroën Berlingo (Live - PureTech 110 S&S) bedraagt € 28.620,- inclusief BTW/BPM en kosten rijklaar maken.