Citroen vernieuwt e-Berlingo

De Citroën ë-Berlingo heeft niet alleen een vernieuwd ontwerp, ook de ergonomie en uitrusting is aangepast. Het 10-inch HD-touchscreen van het infotainmentsysteem is hoog gepositioneerd voor betere bediening en afleesbaarheid. Het systeem ondersteunt draadloze Apple CarPlay en Android Auto en toont ook het beeld van de achteruitrijcamera. Citroën combineert het infotainmentsysteem met een digitaal instrumentarium. Door de airbag in het dak onder te brengen, is bovenop het dashboard een opvallend ruim Top Box-handschoenenkastje mogelijk gemaakt. Het geüpdatete interieur biedt ook twee USB-poorten, een draadloze smartphone-lader en een nieuw stuurwiel met diverse bedieningsknoppen (rijhulpsystemen, telefoon, radio, etc.) en optioneel stuurwielverwarming.

De vernieuwde ë-Berlingo biedt achttien rijassistentietechnologieën, waaronder een Head-Up Display, Adaptive Cruise Control met Stop & Go-functie, een elektrische parkeerrem, Rear View Camera met Top Rear Vision, Grip Control met Hill Assist Descent en Towbar Stability Control.

Ruimte

Een belangrijke eigenschap van de praktische Citroën ë-Berlingo is zijn gebruiksgemak en comfort. Dat laatste komt onder meer door de nieuwe Citroën Advanced Comfort Seats met een unieke architectuur, specifiek schuim en zijdelingse steun. Bovendien zijn de speciale stof en de driekleurige afwerking kenmerkend voor het model.

De Citroën ë-Berlingo wordt aangeboden in twee lengtevarianten. De standaardversie M (4,40 meter lang) heeft altijd een modulaire stoelopstelling met drie onafhankelijke, verschuifbare en neerklapbare stoelen op de tweede zitrij. De verlengde versie XL (4,75 meter lang) is optioneel leverbaar als zevenzitter met twee extra zitplaatsen op de derde zitrij. Door alle stoelen neer te klappen, inclusief de rugleuning van de passagiersstoel, biedt de ë-Berlingo een volledig vlakke laadvloer met een lengte van 2,70 meter in de M-versie en 3,05 meter in de XL-versie, bedoeld voor het vervoeren van lange voorwerpen. De inhoud van de bagageruimte varieert van 775 liter (onder de hoedenplank in de M-versie) tot 4.000 liter met neergeklapte stoelen in de XL-versie.

Het multifunctionele Modutop-dak met geïntegreerde dakkoffer, sfeerverlichting en het verduisterende panoramische glazen dak met elektrische zonwering, is onveranderd leverbaar. In de cabine van de ë-Berlingo zijn in totaal 27 opbergvakken te vinden met een gecombineerd volume van 186 liter. Een zeldzaamheid in dit segment is de achterruit die onafhankelijk van de achterklep kan worden geopend, wat vooral bedoeld is voor het snel in- en uitladen van kleinere spullen.

Grotere actieradius

Ten opzichte van het uitgaande model belooft de vernieuwde Citroën ë-Berlingo een 20% grotere actieradius tot 320 kilometer (WLTP gecombineerd, onder homologatie). Het aandrijfsysteem bestaat uit een elektromotor van 100 kW (136 pk) die wordt gevoed door een nieuwe LFP-batterij van 50 kWh. Dankzij het nieuwe, regeneratieve remsysteem, waarbij de bestuurder keuze heeft uit drie recuperatiestanden met behulp van de schakelpeddels achter het stuurwiel, kan de actieradius worden vergroot. De ë-Berlingo heeft verder drie rijmodi: Eco voor maximale actieradius, Power voor maximale prestaties en Normal. Een warmtepomp om het interieur efficient te verwarmen of te koelen is optioneel verkrijgbaar.

De nieuwe Citroën ë-Berlingo is standaard uitgerust met een 11 kW boordlader voor laden met wisselstroom (AC), waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in circa 5 uur van 0-100% volledig is op te laden. Snelladen met gelijkstroom (DC) is mogelijk met een vermogen tot 100 kW, waarbij onder ideale omstandigheden 30 minuten laden volstaat om de batterij tot 80% op te laden.

De nieuwe e-ROUTES-app vergroot het gebruiksgemak van de Citroën ë-Berlingo. Deze assistent helpt met het organiseren van een reis, past de route in realtime aan op basis van live verkeersomstandigheden, houdt rekening met laadpunten langs de route en controleert veranderingen in het laadniveau van de auto.

Prijs

Citroën levert de ë-Berlingo met keuze uit vijf carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe Kiama Blue en Sirkka Green, als aanvulling op Kaolin White, Perla Nera Black en Steel Grey. De verkoop start in het voorjaar van 2024. De prijzen beginnen bij €37.940, waarmee de vernieuwde Citroën ë-Berlingo € 2.980 voordeliger is dan voorheen.