Citroen presenteert e-Berlingo

23 februari 2021 | Citroën presenteert de ë-Berlingo, de volledig elektrische versie van de Berlingo. Afhankelijk van de rijstijl is de lithium-ionbatterij van 50 kWh goed voor een actieradius van maximaal 280 kilometer (voorlopig cijfer). Beide lengtematen zijn leverbaar met dezelfde aandrijflijn en hetzelfde accupakket. De nieuwe ë-Berlingo staat vanaf het vierde kwartaal van 2021 bij de Citroën-dealer.

Klanten kunnen kiezen uit twee lengtematen: de kortere M-versie met een lengte van 4,40 meter of de langere XL-versie die 4,75 meter lang is - 35 centimeter extra tussen de wielbasis en de overhang achter. Vanwege zijn hoogte van minder dan 1,90 meter zijn alle parkeergarages toegankelijk voor de ë-Berlingo, ongeacht de lengte van de carrosserie. De XL-versie heeft een maximaal laadvolume van 1.672 liter en een laadlengte van 3,05 meter. Afhankelijk van de versie, kan de ë-Berlingo vijf tot zeven inzittenden vervoeren.

Op de tweede rij (met drie individuele stoelen, allemaal even groot) profiteren inzittenden van een uiterst royale knieruimte van 156 mm. De stoelen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk worden opgevouwen en aangepast teneinde de gewenste configuratie te verkrijgen. Een volledig vlakke laadvloer behoort tot de mogelijkheden. Wanneer de voorste passagiersstoel is neergeklapt, ontstaat een volledig vlakke laadvloer. Hiermee wordt de lengte van de bagageruimte verlengd tot 2,70 meter voor de M-versie en 3,05 meter voor de XL-versie - ideaal voor het vervoeren van lange voorwerpen. Op de derde en achterste zitrij bevinden zich twee verwijderbare stoelen. Bij de XL-versie kunnen deze over een afstand van 130 millimeter heen en weer schuiven om op die manier meer ruimte voor de passagiers of juist voor de bagage te bieden. De hoedenplank kan in een hoge positie of een tussenpositie worden gezet. De hoedenplank heeft een draagvermogen van 25 kilogram is extra gemakkelijk toegankelijk via de achterruit die open kan. Afhankelijk van de versie kan de hoedenplank achter de tweede zitrij worden opgeborgen.

De Citroën ë-Berlingo beschikt in het interieur over een opbergcapaciteit van 167 liter. De bagageruimte bedraagt 641 liter voor de M-versie en maar liefst 806 liter voor de XL-versie op basis van de vijfzitsconfiguratie. Voor optimaal comfort zijn de opbergruimtes zo ontworpen dat de inzittenden geen bagage aan hun voeten hoeven te leggen. Het interieur is nog het best te vergelijken met een gemeubileerd appartement, een functionele ruimte waarin de bewoners zich goed kunnen voelen en gemakkelijk een plek kunnen vinden voor hun alledaagse voorwerpen.

De elektromotor van de ë-Berlingo heeft een vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm. Hiermee bereikt de ë-Berlingo een topsnelheid van 135 km/uur, ongeacht de rijmodus. De rijstanden worden geactiveerd met behulp van een keuzeschakelaar gecombineerd met speciale ë-Toggle-bediening. Hierbij zorgt de rijstand Normal (80 kW en 210 Nm) voor een compromis tussen actietadius en rijdynamiek. De rijstand Eco (60 kW en 180 Nm) verlaagt het energieverbruik door de werking van de verwarming en airconditioning in de auto te beperken zonder die volledig uit te schakelen, en door het vermogen en koppel te reduceren. De derde rijstand, Power (100 kW en 260 Nm) is bedoeld voor optimale prestaties onder maximale belasting.

De batterij, die zich onder de stoelen en laadvloer bevindt, heeft geen nadelige invloed op de interieurruimte. De batterij slaat de energie op die nodig is voor de werking van de elektromotor, verwarming en airconditioning. Het laadniveau van de batterij wordt weergegeven in onder meer het instrumentarium. Citroën geeft op de batterij een garantie van acht jaar of 160.000 kilometer (voor 70 procent van de batterijcapaciteit aan het einde van de garantietermijn). De klant krijgt na een jaar (of 20.000 kilometer) een accu-capaciteitscertificaat en vervolgens bij elke onderhoudsbeurt, om de twee jaar of 40.000 kilometer.

Er zijn drie opties om te batterij op te laden:

De Mode 2-kabel (optioneel in Nederland) kan worden gebruikt voor het opladen thuis of op het werk. Deze oplaadmodus is compatibel met een normaal stopcontact. Daarmee wordt de batterij voor 100 procent opgeladen in 27 uur.

Voor privé of openbaar laden is de installatie van een 3,7 kW tot 22 kW Wallbox en een Mode 3-kabel (standaard) vereist. Met deze methode bedraagt de laadtijd 7,5 uur (enkelfasige 7,4 kW wallbox) of 5 uur (driefasige 11 kW wallbox) van 0 naar 100 procent.

Supersnel opladen kan via een openbaar laadpunt tot 100 kW met een Mode 4-kabel geïntegreerd in de oplader. Hiermee kan de 50 kWh-batterij in 30 minuten tot 80 procent worden opgeladen. Daarmee is de Citroën ë-Berlingo het snelst op te laden van alle auto's in zijn segment.

De Citroën ë-Berlingo biedt de mogelijkheid om het opladen in te plannen, bijvoorbeeld op tijdstippen dat de stroomtarieven gunstiger zijn. Ook kan de ë-Berlingo worden verwarmd terwijl de batterij nog op de lader is aangesloten. Zo verbruikt de verwarming geen energie van de batterij. Met de MyCitroën-app kunnen klanten hun smartphone of tablet gebruiken om op afstand het acculaadniveau en de actieradius van hun ë-Berlingo te controleren, de temperatuur in het interieur vooraf in te stellen en het opladen van de batterij in te plannen. Deze instellingen zijn ook toegankelijk via het touchscreen van het navigatiesysteem in het menu 'Energy'. Deze handeling is beschikbaar voor het opladen thuis (Mode 2) of snel opladen (Mode 3) en kan op elk moment worden gewijzigd.

De Free2Move-app vereenvoudigt het opladen en parkeren (in Frankrijk) door toegang te bieden tot meer dan 220.000 laadstations. Klanten kunnen de app gebruiken om de beste route te plannen op basis van de dan geldende actieradius, inclusief een weergave van geschikte en beschikbare laadstations, noodzakelijke laadpauzes en totale laadtijden.

Citroën biedt voor de ë-Berlingo ook een laadoplossing op maat, inclusief een standaard of high-power Green'Up-aansluiting of Wallbox (thuis of op de werkplek). In elk Europees land werkt Citroën met geselcteerde partners. De gekozen partner in Nederland is Engie. De laadoplossingen zijn beschikbaar voor particulieren, bedrijven en bijvoorbeeld wooncomplexen.

De ë-Berlingo onderscheidt zich met enkele uiterlijke kenmerken, zoals het ë-logo met nieuwe 'chevrons' dat voor elektriciteit staat en op de grille te vinden is alsook op de achterklep, bumpers en Airbumps. Het klepje voor de laadaansluiting zit op de plaats waar normaliter het brandstofklepje te vinden is.

Het interieur is volledig gericht op optimaal gebruiksgemak. In de middenconsole bevindt zich de ë-schakelaar waarmee de standen van de transmissie gekozen kunnen worden: Park, Reverse, Neutral, Drive en Brake. Ook zit hier de keuzeschakelaar voor het activeren van de drie rijstanden: Eco, Normal en Power.

De nieuwe Citroën ë-Berlingo kent drie online oplossingen voor meer veiligheid en comfort. Ze zijn integraal onderdeel van het Citroën Advanced Comfort-programma en zijn ontwikkeld om snel en intuïtief toegang te bieden tot de online diensten.

Voor de veiligheid van de inzittenden is de Citroën ë-Berlingo uitgerust met Assistance & SOS. Het systeem legt indien nodig automatisch of nadat een van de inzittenden de Assistance-knop heeft ingedrukt contact met het speciale callcenter. Connect Assist geeft toegang tot de voertuiggegevens, zoals de laadstatus, de resterende actieradius, gepland opladen, voorverwarming van het interieur, de locatie van de auto, de kilometerstand en wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden. De gegevens zijn toegankelijk via de MyCitroën-app.

Het met lichte aanrakingen te bedienen Connect Nav-navigatiesysteem is ook met gesproken commando's te bedienen en maakt interactie mogelijk op het gebied van navigatie, telefoon en radio. Het systeem is gekoppeld aan online diensten. TomTom Traffic geeft real time verkeersinformatie voor de optimale route. Ook de locatie en prijzen van tankstations en parkeergarages en -terreinen, weerberichten en een zoekfunctie voor lokale points of interest zijn ook beschikbaar.

Met Mirror Screen-technologie, geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto, kan de bestuurder zijn smartphone verbinden met het systeem in de auto en het scherm van de telefoon weergeven op dat in de auto. Multimedia-content is toegankelijk en de smartphone en geschikte apps zijn direct en gemakkelijk via de touchscreen van de auto te bedienen.

De nieuwe Citroën ë-Berlingo staat vanaf het vierde kwartaal van 2021 in de showroom van de Citroën-dealer. De Nederlandse vanafprijs maakt Citroën binnenkort bekend.

Op zoek naar een Citroen Berlingo?

bynco heeft er 2 vanaf € 27.950,-

Citroën introduceert e-Berlingo Van

14 januari 2021

Citroën verkoopt 200.000e Berlingo

11 maart 2020

Nieuwe Citroën Berlingo nu in Nederland

5 december 2018

Citroën toont 3e generatie Berlingo

15 februari 2018