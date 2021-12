Citroen Berlingo bestaat 25 jaar

7 december 2021 | Een kwart eeuw geleden is met de komst van de Citroen Berlingo een nieuw segment geboren: de ludospace-MPV. In de herfst van 1996 debuteert eerst de besteluitvoering op de IAA Commercial Vehicles in Hannover, kort daarna volgt op de Autosalon van Parijs de personenuitvoering. Wat volgt is een succesverhaal. Vandaag de dag zijn wereldwijd meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht.

In 1996 werd de Citroen Berlingo geпntroduceerd als opvolger van de Citroen C15. De Berlingo was echter een stuk groter en meer op de personenautomarkt gericht. Daarmee vertegenwoordigde hij gelijk een nieuw segment: de ludospace-MPV. Met zijn toen unieke carrosserievorm trok de Berlingo de aandacht. Het bleek een succes, want de Berlingo behoorde al snel tot de bestverkochte Citroen-modellen. Voor sommige landen bleef de eerste modelgeneratie zelfs nog tot 2013 in productie.

De ondernemer had aan de eerste Berlingo een luxe bestelauto, terwijl de Berlingo met zijn vele praktische eigenschappen en doordachte details ook de ideale gezinsauto was. Niet voor niets werd de Berlingo uitgeroepen tot Van ofthe Year 1997. In samenwerking met carrosseriebouwers waren voor de bedrijfswagenmarkt de meest uiteenlopende varianten beschikbaar en ook de personenuitvoering bood in de loop der jaren steeds meer keuze.

In januari 2008 werd de tweede generatie Citroen Berlingo gepresenteerd. De praktische en veelzijdige eigenschappen bleven behouden of werden uitgebreid en daarnaast bood de auto meer comfort. De grotere wielbasis en het nieuwe onderstel, dat hij deelde met de C4 Picasso, zorgden voor verbeterde rijeigenschappen. De besteluitvoering bood aanzienlijk meer laadruimte en daarmee groeide ook de bagageruimte voor de personenuitvoering. Verder deden assistentie- en veiligheidssystemen als Hill Start Control en ESP hun intrede. Met de facelift in 2015 nam het comfort nog eens toe en werd ook een 7-inch touchscreen voor media- en navigatiefuncties geпntroduceerd, evenals meer assistentie- en veiligheidssystemen. Samen met nieuwe, zuinigere motoren was de Berlingo weer helemaal bij de tijd.

De opnieuw volledig nieuwe derde generatie Citroen Berlingo zette nog eens een stap vooruit op het gebied van design, comfort en functionaliteit. Met negentien bestuurdersassistentiesystemen, vier connectiviteitstechnologie, 28 opbergvakken en knieuwe motoren is de nieuwe Berlingo meer dan voorheen een bedrijfs- en gezinsauto. De praktische eigenschappen zijn behouden en op verschillende punten verbeterd. Voor het eerst is de personenversie er ook in extra lange uitvoering. Deze 35 cm langere Berlingo XL biedt 1.050 liter aan bagageruimte en ook de standaardvariant is weer ruimer dan het voorgaande model. Ook valt de Berlingo wederom in de prijzen. De besteluitvoering mag zich International Van of the Year 2019 noemen.

Al in 1997 kwam de eerste volledig elektrische Berlingo op de markt: de Berlingo Electrique. De Berlingo Electrique was ontwikkeld voor de Franse post had een actieradius van 95 km en een topsnelheid van 95 km/u. In 2010 volgde een tweede kleine serieproductie voor de Franse post. In 2013 debuteerde een Berlingo Electric voor de massa. Die beschikte over een actieradius van 170 kilometer en was daarmee bedoeld voor ondernemers in grote steden. Eind 2015werd de Berlingo Electric onderscheiden met de Europese Transportprijs voor Duurzaamheid 2016.

Sinds kort is ook de huidige Citroen Berlingo als e-Berlingo leverbaar met volledig elektrische aandrijving. De e-Berlingo zet een grote stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger. Alle techniek is in de motorruimte en bodem verwerkt, zodat de auto onverminderd praktisch is. De elektromotor levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm, goed voor een topsnelheid van 135 km/u. Samen met een 50 kWh batterijpakket en een actieradius van 285 km (WLTP) is de e-Berlingo praktischer dan voorheen.

De Citroen e-Berlingo is leverbaar in besteluitvoering, maar ook weer in personenuitvoering. Sterker nog, sinds de komst van de e-Berlingo is de personenuitvoering in Nederland alleen nog leverbaar met volledig elektrische aandrijving. Met zijn lage gebruikskosten is de elektrische variant namelijk de meest voor de hand liggende keuze geworden, zeker voor gezinnen.

