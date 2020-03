Citroen Berlingo

Citroen verkoopt 200.000e Berlingo

11 maart 2020 | Citroen heeft 200.000 exemplaren van de Berlingo verkocht. De best(s)eller van het merk met de double chevron haalde in 2019 een Europees segmentaandeel van 16%. Twee derde van de Europese verkopen betrof een bestelwagen en een derde een personenwagen. De compacte bedrijfswagen is één van de grote pilaren onder het succes van Citroën dat in 2019 het sterkst groeiende top-12 automerk van Europa was.

