BYD introduceert Business-uitvoeringen

De Business wordt per direct toegevoegd aan het SEAL-gamma dat bestaat uit de Design- en Excellence-versies. Hij beschikt over vegan lederen bekleding, lichtmetalen wielen, V2L, Apple CarPlay, dual zone airconditioning, stuurverwarming en stoelverwarming en -ventilatie, warmtepomp en een trekgewicht van 1.000 kilogram. De prijs is vastgesteld op € 39.690,-. Daarmee is de uitvoering 10 mille goedkoper dan de Design. De SEAL Business wordt geleverd met een elektromotor van 231 pk en 380 Nm op de achteras. Zijn bereik bedraagt 460 km (WLTP)

De SEAL U EV Business vervangt per direct de huidige Design-uitvoering, maar met de prijs van de Comfort: € 45.690,-. Met de komst van de SEAL U Business komen de Comfort- en Design-uitvoeringen te vervallen. De standaarduitrusting omvat onder meer Apple CarPlay, 15,6-inch touchscreen, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming en ventilatie, panoramadak, head-up display, regensensor, verwarmbaar stuurwiel en warmtepomp. Dankzij de 87 kWh-accu haalt de SEAL U 500 km (WLTP) op één lading.