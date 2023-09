BYD maakt prijzen SEAL bekend

De nieuwe vijfzits BYD SEAL dankt zijn uitstraling aan het 'Ocean Aesthetics' designconcept van BYD. De vloeiende lijnvoering is ook functioneel. De stroomlijn (CW-waarde 0,219) is een belangrijke factor in het optimaliseren van de actieradius. Het aerodynamische karakter is ook te danken aan het e-Platform 3.0 met Cell-to-Body-technologie. Dit staat voor een sandwich-structuur waarin de batterij zo compact is geïntegreerd dat de carrosserie lager kan uitvallen. Daarbij verbetert deze technologie de stijfheid van de carrosserie en daarmee het comfort- en veiligheidsniveau.

Blade Battery en warmtepomp

De BYD SEAL maakt gebruik van een zogenaamde Blade Battery. Deze lithium-ijzerfosfaatbatterij bevat geen kobalt en nikkel. Door zijn vorm, samenstelling en thermische eigenschappen is hij veiliger dan conventionele lithium-ion baterijen. Bovendien doorstaat hij de spijkerpenetratietest met glans.

De Blade Battery valt ook op door de hoge vermogensdichtheid. In de BYD SEAL heeft hij een capaciteit van 82,5 kWh en wordt hij standaard geleverd met een efficiency verhogende warmtepomp. Daardoor is de achterwielaangedreven BYD SEAL Design RWD met 230 kW/313 pk sterke elektromotor goed voor een theoretisch bereik (WLTP) van 570 km. De actieradius van de BYD SEAL Excellence AWD met twee elektromoten (systeemvermogen 390 kW/530 pk) en vierwielaandrijving bedraagt in theorie 520 km (WLTP). Dankzij de 150 kW AC-snellaadmogelijkheid duurt het opladen van 30-80% onder ideale omstandigheden 26 minuten. Daarnaast is de BYD SEAL ook geschikt voor 11 kW DC 3-fase laden bij openbare laadpunten. De BYD SEAL Excellence AWD beschikt standaard over een 3,3 kW vehicle to load-functie. Daarmee zijn elektrische apparaten zoals koelboxen of elektrische fietsen aan te sluiten op de auto.

Uitrusting

De sedan beschikt over rijassistentiesystemen zoals Lane Departure Warning en Prevention, de Adaptieve intelligente Cruise Control (Stop & Go), Automatic Emergency Brake, Front en Rear Collision Warning en een 360-graden camera.

Het interieur van de BYD SEAL is volledig gedigitaliseerd. Zo beschikt hij over een digitaal instrumentenpaneel en een groot (15,6 inch) en draaibaar centraal touchdisplay. Er is een 4G-dataverbinding inclusief WIFI en hotspotfunctie met 1 GB/maand gedurende twee jaar inbegrepen. Smartphones zijn draadloos op te laden door middel van twee draadloze laadstations en te koppelen via Apple Carplay en Android Auto. Met de BYD app zijn diverse functies op afstand te bedienen en te controleren. De navigatie maakt gebruik van HERE-maps. Het Dynaudio system met 12 speakers zorgt voor muziek.

De BYD SEAL is er in Design RWD uitvoering (230 kW/313 pk) met achterwielaandrijving en als Excellence AWD (390 kW/530 pk) met vierwielaandrijving. Beide uitvoeringen stralen luxe uit met onder meer LED-verlichting, 19-inch lichtmetalen velgen in bi-color design, metallic lak, een glazen panoramadak en privacy glass. Met onder lederen bekleding (stiksels in diamantpatroon), stoelverwarming en -ventilatie, multicolor ambianceverlichting, elektrische stoelverstelling en de drive mode selector is het interieur luxueus. De BYD SEAL Excellence AWD beschikt ook over een head-up display, vehicle to load-functie en actieve schokdemping.

Prijzen

De marktintroductie van de BYD SEAL staat gepland voor dit najaar. Elk model wordt geleverd inclusief 6 jaar algemene garantie en de wettelijk verplcihte 8 jaar garantie op de aandrijflijn en de batterij. Daarnaast is garantie voertuig gebonden en dus overdraagbaar. De consumentenprijzen luiden: