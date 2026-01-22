BYD verlengt garantie op accu tot 8 jaar

Nu heeft BYD de kilometerlimiet van de specifieke garantie op de Blade Battery verhoogd naar 250.000 km, terwijl de looptijd van acht jaar en de gegarandeerde minimale State of Health (SOH) van 70% behouden blijven. De uitbreiding geldt niet alleen voor nieuwe auto's, maar ook voor alle bestaande BYD-modellen. Bestaande eigenaren in Europa van een BYD EV of Super Hybrid profiteren dus automatisch van de uitgebreidere dekking.

De Blade Battery is ontworpen om de beperkingen van traditionele batterijen te overwinnen dankzij een revolutionaire structuur. De batterij combineert een innovatief ontwerp, materialen met hoge sterkte en geavanceerde energiebeheersystemen. Het resultaat is een unieke balans tussen veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. De Blade Battery wordt geproduceerd met lithium-ijzerfosfaatchemie (LFP), een technologie die meer veiligheid, duurzaamheid biedt en milieuvriendelijker is, terwijl de afhankelijkheid van waardevolle materialen zoals nikkel en kobalt wordt geëlimineerd en de impact op het milieu wordt verminderd. Na eigen belastings- en duurtests door BYD is aangetoond dat de Blade Battery meer dan 5.000 laad- en ontlaadcycli doorstaat, met een levensduur die overeenkomt met 1,2 miljoen kilometer.

De batterij heeft gunstige resultaten behaald in extreme veiligheidstests, zoals de spijkerpenetratietest, waarbij de oppervlaktetemperatuur onder de 60 °C blijft, tien keer lager dan bij een conventionele batterij. Daarnaast heeft de batterij uitzonderlijke weerstand getoond in overlaadtests tot 260%, oventests bij temperaturen boven de 300 °C, evenals in verplettertests, zoutwaterdompeltests en valtesten vanaf aanzienlijke hoogten, ruim boven internationale veiligheidsnormen.

Het ontwerp zorgt ervoor dat elke cel als een dwarsliggend structureel element fungeert, wat de algehele torsiestijfheid verhoogt en uitstekende bescherming biedt tegen impacts en vervorming. Elke compacte en lichte cel is geïntegreerd in een module die het ingenomen volume met 50% vermindert ten opzichte van traditionele batterijen, waardoor ontwerpers de interieurruimte kunnen maximaliseren en de voertuigindeling kunnen optimaliseren.