BYD vernieuwt Atto 3 voor 2026

De vernieuwde ATTO 3 EVO is gebaseerd op een grondig doorontwikkelde variant van BYD's e-Platform 3.0. De elektrische architectuur werkt nu met een boordspanning van 800 volt. Met een capaciteit van 74,8 kW en 220 kW laadkracht, neemt het opladen van 10 tot 80 procent van de Blade Battery onder ideale omstandigheden 25 minuten in beslag.

Bij de ATTO 3 EVO is BYD afgestapt van voorwielaandrijving. De auto biedt nu de keuze uit achterwielaandrijving en AWD. De achterwielaangedreven Design beschikt over een enkele elektromotor die 230 kW (313 pk) en 380 Nm levert, goed voor 0-100 km/h in 5,5 s en een gecombineerde actieradius van 510 km (WLTP). De aandrijflijn van de Excellence AWD bestaat uit twee elektromotoren, die een systeemvermogen van 330 kW (449 pk) en een maximum koppel van 560 Nm leveren. Daarmee accelereert de auto in 3,9 s vanuit stilstand naar 100 km/h. De gecombineerde actieradius (WLTP) bedraagt 470 km. Beide motorvarianten hebben nu een trekgewicht van 1.500 kg, en zijn uitgerust met V2L-techniek.

Een andere verbetering is de achterwielophaging van de ATTO 3 EVO. Nu wordt elk wiel onafhankelijk door vijf draag- en reactiearmen geleid, in plaats van vier.

Ruimte

Aan de afmetingen van de auto is niets gewijzigd, desondanks is de kofferruimte met 50 liter gegroeid. Deze heeft nu een volume van 490 tot 1360 liter. Daarnaast heeft de frunk voorin een inhoud van 101 liter. De ATTO 3 EVO heeft een nieuwe voor- en achterbumper, nieuwe 18-inch lichtmetalen wielen, een strakker zijaanzicht met slankere zijskirts en een dakspoiler.

Het interieur oogt ruimtelijker doordat de schakelaar van de transmissie naaar de stuurkolom is verplaatst. Het 8,8-inch instrumentenpaneel heeft een gemoderniseerde lay-out. Ook het centrale 15,6-inch touchscreen is grondig vernieuwd, en heeft geïntegreerde Google-functies gekregen zoals Google Maps, Google Play Store en Google Assistent.

Prijs

De ATTO 3 EVO Design (met achterwielaandrijving) heeft een consumentenprijs van 40.990 euro, de krachtigere ATTO 3 EVO Excellence AWD wordt aangeboden voor een prijs van 43.990 euro. BYD biedt een fabrieksgarantie van zes jaar op het voertuig, en 250.000km / 8 jaar voor de tractiebatterij. De BYD ATTO 3 EVO voor modeljaar 2026 staat dit voorjaar in de showroom.